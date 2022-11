Podle obžaloby za těžká zranění, respektive nehodu, může Miroslaw Lupa (57). Občan Polska, který tehdy řídil upravovaný motocykl Yamaha Drag Star. „Přejel přes plnou čáru na silnici a nerespektoval dopravní značení, čímž porušil důležitou povinnost zákona o provozu na pozemních komunikacích. Dopustil se tak přečinu těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti,“ uvedl státní zástupce Libor Šuráň.

O tom, že obžalovaný Lupa nemá zájem využít institutu „prohlášení viny“, bylo hned jasno. Obžalobu a zavinění dopravní nehody zcela odmítl, i když poškozený Němec tvrdil, že Poláci jeli velmi rychle a obžalovaný vjel do jeho jízdního pruhu. „Jeli jsme ve skupině pěti osob z Pekelných dolů. Při vjezdu do té zatáčky jsem jel asi 40 km/h jako druhý, viděl jsem, že Němec vybočil z formace a zrychlil a vjel na můj jízdní pruh, já byl tak metr od středu vozovky,“ vypovídal Lupa. „Zatáčka by se dala projet, kdyby ten, co jel v protisměru, nepřidal.“

Problém v úpravách na své yamaze, které se již zbavil, nepřipouštěl. „V Polsku bez problémů prošla technickou kontrolou,“ řekl soudu. Srážka mu změnila život. Živil se jako profesionální šofér, řidičské oprávnění má na všechna vozidla vyjma autobusů. „Na motorkách – malých i velkých – jsem jezdil čtyřicet let,“ zodpověděl další z dotazů soudu. Jak tvrdil, ve své motoristické kariéře neměl žádnou nehodu. Při té v Hamru přišel o nohu a je v invalidním důchodu. „Největší škody na noze mně nadělaly plastové tašky a kufry, co měl Němec na motorce zavěšené.“

Kdo jel špatně?

V roli svědka vystoupil Dariusz Molicki (49), účastník výletu a polský policista. Soudu nepomohl vnést jasno do diametrálně rozdílných výpovědí. Rychlost jízdy jejich skupiny vyčíslil asi na 50 km za hodinu. „Jela se mnou manželka a ta mně nedovoluje jezdit rychle,“ podotkl Molicki. „Ty motorky se o sebe jen otřely boky, ani jedna nepřejela středovou čáru. Lupa jel středem svého pruhu, ale přímo ten úder jsem neviděl,“ uvedl.

„Jsem udiven, že svědek jako policista tady podává takovou výpověď,“ reagoval poškozený Karsten Thrun (56). V Hamru na Jezeře seděl za řídítky cestovního motocyklu Harley Davidson Road King. U soudu sdělil, že pojišťovna mu v Německu uhradila veškerou škodu. Harleye, s nímž boural, už rovněž prodal. Při výpovědi konstatoval, že jel uprostřed svého jízdního pruhu, zhruba 40kilometrovou rychlostí a situace pro něj byla přehledná i v pravotočivé zatáčce. „Ještě před kolizí jsme viděli, že už první Polák měl potíže, aby zvládl zatáčku. Ten druhý ji nezvládl a najížděl do mě. Na otázku soudu, jak podle něj k nehodě došlo, vypověděl, že protijedoucí skupinka motorkářů z Polska jela do osudné zatáčky vysokou rychlostí: „Muselo to být tak 70 km v hodině, ale teď jsem schopen vyhodnotit, že jeli příliš rychle. Obžalovaný řídítky narazil do mého zrcátka a paže,“ řekl Thrun. „Můj podíl na nehodě je 0,0 %!“ zdůraznil před soudem.

Z nešťastného střetu si odnesl komplikované zlomeniny ruky, kterou mu zachraňovali lékaři v České Lípě a následně v úrazové nemocnici v Berlíně. Jak u soudu sdělil, v horní končetině má stále kovové výztuhy a trápí ho nejspíš trvalé omezení její hybnosti. „Už jsou to dva roky a já jsem kvůli tomu stále vytržený ze života, který jsem do té doby měl,“ dodal Thrun. Ze SRN s ním přijel k soudu i svědek Lutz Hans Sonntag (56), který vzpomínal, že před srážkou jeli lehce rozptýleni, deset metrů za sebou a nikam nespěchali. „Byli jsme v našem jízdním pruhu a jeli tak 30 km v hodině. Když jsem viděl před zatáčkou první a další polskou motorku, vyhýbal jsem se jim doprava. Minimálně dvě z nich přejely do našeho pruhu,“ řekl svědek Sonntag.

Kvůli naprosto odlišným výpovědím obžalovaného, poškozeného a dalších vyslechnutých svědků, musel soud odročit hlavní líčení na neurčito, především aby poskytl soudnímu znalci čas ke zpracování znaleckého posudku, případně obhajobě k navrhnutí dalších svědků nehody. Ještě před zahájením hlavního líčení soudkyně uskutečnila na místě nehody vyšetřovací pokus.