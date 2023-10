Osmatřicetiletý muž, který žil v Budějovicích, Trhových Svinech a třeba i Besednici, u čtení rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích v pondělí 16. října dopoledne plakal. Očividně se mu ulevilo; když totiž vypovídal, byl nervózní, poklepával si nohou a kousal si i nehty.

Kromě dlouhodobé distribuce pervitinu ve značném rozsahu měl muž podle obžaloby totiž zavinit smrt patnáctileté dívky, v případě prokázání této skutečnosti mu hrozil trest odnětí svobody 10 až 18 let.

Soudní senát v čele s předsedkyní Soňou Biskupovou Fišerovou ho uznal vinným z nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami ve značném rozsahu a vyměřil trest v době trvání 4,5 roku ve věznici s ostrahou a peněžitý trest ve výši 200 tisíc korun. „Přáli bychom si najít viníka smrti mladistvé dívky, ale v případě obžalovaného jsou velké pochybnosti. Pokud smrt poškozené způsobil, ví to jen on sám,“ konstatovala soudkyně.

Podle rozsudku, který není pravomocný, mu nebylo prokázáno zavinění smrti mladistvé dívky, která se loni v květnu předávkovala pervitinem a zemřela na selhání srdce v jednom českobudějovickém penzionu. Poškozenou matku dívky žádající odškodné milion korun a zdravotní pojišťovnu pak soud odkázal se svými nároky na řízení ve věcech majetkových.

Opakovaně trestaný muž podsadité postavy tak odcházel ze soudní síně s úsměvem, poté, co se se svou obhájkyní Adélou Ruiderovou vzdali práva na odvolání. Státní zástupkyně Daniela Přibylová se naopak nechala slyšet, že se proti rozhodnutí odvolá. „Nesouhlasím s rozsudkem, podávám odvolání,“ řekla s tím, že podle ní nese odpovědnost za smrt mladistvé.

Podle soudkyně nešlo jednoznačně konstatoval, že k obžalovanému toho večera přijela úplně čistá a on jí sjel svým perníkem. „Na místě činu se pohyboval i další narkoman, který si mohl dát s ní. Před smrtí měla pohlavní styk, ale nenašel se genetický materiál, který by umožnil identifikovat s kým. V případě tohoto skutku máme moc neznámých,“ dodávala Biskupová Fišerová.

Volal záchranáře a oživoval ji

Obžalovaný zavolal záchranou službu, informoval o tom, že je tzv. přepálená a vzala si moc drog. „Stoupala jí srdeční frekvence i teplota. Kdy už začínal stav být fatální, mohl jen těžko odhadnout,“ uváděla. „Volal sanitku i ji oživoval, nástup posmrtných změn mohl být rychlejší kvůli tělesné teplotě 40 stupňů Celsia, nepotvrdilo se, že by volal pomoc příliš pozdě,“ vysvětlovala.

Drogy si mohla vzít najednou, nebo postupně celý večer, aplikovat si je mohla nitrožilně i šňupáním od půl páté až do půl jedenácté. „Jak, kolik, kdy, nevíme. V rámci pitvy nebyly zjištěny ani změny nosní přepážky,“ zmínila soudkyně.

„Byla už sjetá a dala si zase“

Během své výpovědi obžalovaný tvrdil, že měl plné ruce práce. „Byl jsem rozlítaný, zaměstnávalo mě kopání a přítelkyně S. svým chováním. Co se týká toho dne, 25. května, když jsem poškozenou nabíral, byla pod vlivem drog, poznal jsem to na její chůzi. Pak se mi i přiznala, že pět dní nejedla a nepila. Nějaké drogy si i přinesla sama, viděl jsem, jak si je aplikuje. Těžko se mi o tom mluví, nikomu jsem se nesvěřil, co se stalo,“ popisoval.

V rámci práva posledního slova opakoval odsouzený kopáč vltavínů jen to, že se mu o věci těžko mluví. „Je to zážitek, který nikdy nevymažu z paměti. Stalo se to náhle, dělal jsem vše, co jsem mohl. Přímou vinu odmítám a žádám soud, aby byl spravedlivý,“ opakoval.

Věděl, že pervitin ve větší dávce může zabít

Podle státní zástupkyně Přibylové, která mu navrhovala čtrnáctiletý a vyšší trest ve věznici se zvýšenou ostrahou, rád používal drogy jako motivační prostředek pro mladé dívky, tak, aby mu byly po vůli a povolnější. To podle ní potvrzovaly i svědkyně různých křestních jmen - A., M., N., J., E., M. „Je to dlouhodobý uživatel a distributor, moc dobře zná účinky. Drogu užíval k akceptaci svých sexuálních praktik, proto dával ženám větší dávky. Využil situace, zneužil ji a následek byl fatální, musel si být vědom, že dávka může být smrtelná,“ tvrdila s tím, že podle zákona stačí i jednání v nedbalosti.

Naopak distribuci drog nepopíral ani obžalovaný ani jeho právnička, rozporovali pouze množství. „Distribuce drog byla jednoznačně prokázána, podložena výpověďmi svědků, rozsáhlou komunikací v messengeru včetně upřesnění množství drog,“ podotkla soudkyně s tím, že vypuštěni z dokazování byli jen čtyři možní odběratelé z mnoha dalších.

Podle rozsudku měl P. Š. prodat od roku 2017 do loňského června více než 640 gramů pervitinu a vydělat přes 200 tisíc korun. Pervitin poskytoval také zadarmo, darovat měl 48 gramů kamarádům kopáčům výměnou za drahé kameny či dívkám a ženám různého věku za sexuální služby.

Na místě činu byly nalezeny použité stříkačky s dívčinou DNA, jeho i její DNA byla na váze, na níž drogu dělili. Obhajoba se zakládala na rozsáhlých zkušenostech zesnulé dívky s drogami i popírání obžalovaného účasti na podání nelegálních látek. „Můj klient nezpochybňuje a doznává se k poskytování pervitinu za peníze i neúplatně, uvádí však jiné množství a menší počet předávek. Nebylo prokázáno, že poškozené pervitin aplikoval. Byla to zkušená narkomanka, nebyla to žádná začátečnice, nepotřebovala pomoc,“ popisovala právnička Adéla Ruiderová.

Zabrousila do prostředí narkomanů a kopáčů, půjček, výměnných obchodů. „Jde o prostředí drogově závislých, kde se vypráví různé příhody, zkazky, šíří se pomluvy a spekulace. Svědectví těchto lidí je pak ovlivněno,“ míní. Uváděla také, že další ženy tvrdily, že sex byl z jejich iniciativy. „Respektoval jejich přání, množství drog, žádné násilnosti po nich nepožadoval a nevynucoval si je,“ uváděla.

Hlavní líčení trvalo celkem devět dní, vystoupilo mnoho svědků, soudní znalci, byly provedeny listinné i další důležité důkazy. Podle posudků není obžalovaný nebezpečný, netrpí žádnou duševní poruchou, má syndrom závislosti na syntetických stimulantech, kam metanfetamin spadá, ale to jeho ovládací schopnosti ovlivňuje jen nepodstatnou měrou a je schopen pracovat na své abstinenci.