Neutěšená situace v rodině vyústila v nařízení předběžného opatření. Starší dívku dali na přechodnou dobu do péče pěstounů. Mladší dítě si po zaléčení vzala jeho prateta. „Cítím se být nevinná. Nebudu vypovídat,“ prohlásila v pondělí před senátem Michaela A., kterou zastupuje ustanovený obhájce Pavel Kašpar Kras. Jak připomněl soudce Roman Felzmann, žena v přípravném řízení odmítla vypovídat už dvakrát. „Pokud budu chtít vypovídat z vlastní iniciativy, budu kontaktovat policii,“ řekla dříve. Líčení je plánováno na celý týden, v úterý mají hovořit první svědci.

„Utrpěl krvácení do nitrolebí,“ doplnili v obžalobě znalci z oboru lékařství. Nakládání matky s dítětem ho podle nich ohrožovalo na životě, v nemocnici pak strávilo přes dva měsíce.

Těžkého ublížení na zdraví se měla Michaela A. dopustit na předčasně narozeném dítěti s porodní váhou jenom 1 450 gramů v srpnu až v září 2019. „Nejméně ve dvou případech ho uchopila v podpaží, aniž by mu fixovala hlavičku a s cílem jej zklidnit a utišit dítětem opakovaně třásla směrem od sebe k sobě,“ popsala státní zástupkyně Simona Konopáčová.

Neprovdanou nezaměstnanou ženu z Ústí nad Labem může senát zdejšího krajského soudu poslat na 5 až 12 let do vězení. Opatrovníci po ní chtějí pro každé ze dvou dětí půlmilionové odškodnění. Pojišťovna na ženě požaduje 300 tisíc korun za náklady na léčení mladšího z nich. Obžalovaná se cítí nevinná, k věci ale odmítla vypovídat. Hlavní líčení začalo v pondělí 11. října, v průběhu týdne si bude soud zvát svědky.

Byl na světě necelého půl roku, když ho museli vézt na jednotku intenzivní péče ústecké Masarykovy nemocnice. Podle žalobkyně matka se synkem třásla bez fixace hlavičky, až krvácel do mozku. Jednadvacetiletá Michaela A. měla zanedbávat i své starší dítě.

