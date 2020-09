Třiašedesátiletého Kmetě přivedla k pražskému městskému soudu vězeňská eskorta. Odpykává si totiž trest za tunelování petrochemické firmy Oleo Chemical. V kauze DPP ho státní zástupce Adam Borgula viní ze zpronevěry, zjednání výhody při zadání veřejné zakázky a také z praní špinavých peněz, které údajně dál přes Cokeville putovaly k obžalovanému lobbistovi a Kmeťovu obchodnímu partnerovi Ivo Rittigovi.

„V tomto řízení jsem dosud nevypovídal, protože jsem neměl potřebu vyjadřovat se k tvrzením pana doktora Borguly. Neshledal jsem v tom nic, co by mě mohlo reálně poškodit,“ zahájil Kmeť své vystoupení. Ke změně postoje ho přiměl odvolací senát, který v červnu zrušil původní zprošťující rozsudek a vyslovil názor, že Kmeť i předseda představenstva Neographu Jan Janků páchali trestnou činnost. Oběma hrozí až desetileté vězení.

„Vrchní soud činí jakési matematické úkony, kdy srovnává zisk Neographu a výnosy Cokevillu. Vytváří nepřesný obraz. Soud by měl dělat to, čemu rozumí, a některé jiné důležité věci ponechat odborníkům, třeba účetním nebo auditorům,“ podotkl Kmeť.

Uvedl, že jeho firma měla s Neographem „klasický obchodní vztah“, což podle něj potvrdily i finanční úřady. „Všechno bylo v naprostém pořádku. Jak by ne – podnikám od roku 1991, tak jsem se přece jenom nějaké ty věci naučil,“ poznamenal. Nezastíral, že s Janků se zná ještě z doby vysokoškolských studií a z jejich následného působení u komunistické Státní bezpečnosti. Janků si mu prý jednou postěžoval, že se mu v Neographu nedaří a že mu to zakladatel papírny Vladimír Sitta vyčítá.

Akční ředitel DPP

„Dostal jsem se k neveřejným informacím, že DPP začíná mít velké problémy s padělky,“ popsal Kmeť s tím, že začal přemýšlet, že by takto mohl Janků dopomoci k novému klientovi. „Z médií jsem věděl, že DPP má mladého nového ředitele, který je akční,“ zmínil dalšího z obžalovaných, manažera Martin Dvořáka. K němu se podle vlastních slov ani nezkoušel dostat, ale vyhlédl si rovněž „dostatečně akčního“ ekonomického ředitele Ivo Štiku, kterého přesvědčil ke spolupráci.

„Na jednáních bylo potřeba přesvědčit DPP o tom, že Neograph má výborný ceninový papír, který je nepadělatelný, a že to pomůže DPP vyřešit jeho složitou situaci a zabránit obrovským škodám, které hrozily,“ pokračoval Kmeť.

Obžaloba tvrdí, že Dvořák a Štika obešli zákon o veřejných zakázkách, když na návrh Kmetě účelově označili jízdenky za ceniny, což jim umožnilo nevyhlašovat otevřenou výběrovou soutěž na dodavatele a přidělit zakázku Neographu. Kmeť to nyní u soudu interpretoval tak, že dopravnímu podniku představil „způsob kratší cesty“.

„Nic jsem nenavrhoval. Co já můžu navrhovat, nejsem smluvní strana. Jen jsem v rámci jednání uvedl, co říká zákon a jaké jsou možnosti. Neograph i DPP se radily s právníky a ti můj názor doporučili,“ řekl.

Kmeť tvrdí, že podobu odměny za zprostředkování obchodu si s Janků dohodl předem. „Chtěl jsem, aby odměna byla 1,5 milionu eur, ale nelíbilo se mu to. Přišel s tím, že to nejde, že na to nemají cash flow. Pak přišli s návrhem, že by odměna měla být vypočtena z každé jednotlivé dodávky jízdenek a že jsou schopni a ochotni dát 17 haléřů. Neměl jsem z toho dobrý pocit, jakýsi můj instinkt mi říkal, že je to blbá metoda,“ uvedl s tím, že novináři pak právě tuto metodu zneužili.

„Neměl jsem zákonnou ani smluvní povinnost starat se o to, aby Neograph a konkrétně předseda představenstva Janků řádně hospodařili se svým majetkem. Měl jsem povinnost starat se o svoji firmu. Podniká se kvůli tomu, aby se dosáhlo zisku,“ uzavřel Kmeť zhruba hodinovou výpověď. Na otázky státního zástupce a obhájců odmítl odpovídat. Ke svým vztahům s Rittigem se vůbec nevyjádřil.

Známosti z StB

V kauze DPP čelí aktuálně obžalobě celkem 12 lidí. V tomto týdnu vypovídal poprvé rovněž klíčový svědek – Vladimír Sitta starší. Dříve mlčel, protože nechtěl ohrozit svého syna Vladimíra Sittu juniora, jenž byl také obviněn. Bývalý ředitel papírny Neograph prohlásil, že kontrakt na jízdenky byl otázkou prestiže. „V Praze jsme byli neustále odstrkováni. Říkalo se také, že kromě jízdenek se do dopravního podniku nosí také obálky,“ uvedl Sitta podle Novinek.

V letech 2007 a 2008 se situace změnila a „nastaly příhodné podmínky proto, abychom se mohli ucházet o dodávky jízdenek“. Podle Sittovy výpovědi tomu pomohly kontakty na lobbistu Rittiga a bývalé vedení magistrátu v čele s Pavlem Bémem (tehdy ODS). Sitta starší prohlásil, že mu „přišlo absurdní“, že obchod dvou pražských společností musí zprostředkovat Kmeťova firma se sídlem v Karibiku, ale že Janků coby předseda představenstva chtěl řešit celou věc sám.

To však označil za lež manažer Janků. Zpochybnil také to, že by Sitta starší neznal Kmětě – všichni totiž působili před rokem 1989 v civilní rozvědce StB a podle Janků bydleli v jednom paneláku.

Otec a syn Sittovi své stíhání od počátku označovali za mstu lidí kolem lobbisty Rittiga motivovanou tím, že poukázali právě na aktuálně projednávaný případ jízdenek – podle jejich slov „přeťali penězovody“, když smlouvu kvůli „kompromitaci firmy v médiích“ exředitel Neographu ukončil.

Hlavní líčení bude pokračovat v listopadu.