Otřesné podmínky chovu zjistili v únoru roku 2020 inspektoři Krajské veterinární správy v Olomouci, kteří na farmě na podnět policie provedli kontrolu. Přerovský soud se případem naposledy zabýval loni v říjnu a hlavní líčení bylo odročeno kvůli doplnění znaleckého posudku.

Zubařka zachránila labuti život operací. Veterináři ji udali kvůli týrání zvířat

„Provedli jsme rozsáhlé dokazování a zabývali se všemi důkazy, které navrhovaly strany, a jichž bylo velké množství. Soud také přibral znalecký ústav, a to veterinární fakultu, aby objasnila podstatné okolnosti. Po vyhodnocení jsem dospěl k tomu, že i přes argumentace obhajoby je dost důkazů na to, abych rozhodl o vině obžalovaného,“ uvedl soudce Tomáš Novotný.

Ten také přiblížil podmínky chovu na farmě.

„Výběh byl pokrytý souvislou vrstvou bláta a výkalů ve výši 30 až 40 centimetrů a podlaha stáje byla pokryta vrstvou výkalů ve výši 15 centimetrů, bez zbytků podestýlky, čímž bylo znemožněno chovanému skotu ulehnutí na čistý a suchý povrch. Zvířata byla ve špatném stavu, měla hladem propadlá břicha, zvýrazněné obrysy žeber, těla byla znečištěna bahnem a výkaly v oblasti stehen, břicha, hrudníku a ocasu. Tyto podmínky vedly k velkému vyčerpání chovaného skotu, což se projevovalo usínáním zvířat ve stoje, úbytkem hmotnosti a apatií,“ uvedl soudce.

Smrt seniorky v Uherském Hradišti: Vražda to nebyla, ukázala pitva

Chovatel navíc podle verdiktu nezajistil pro vysoce březí jalovici místo, kde by měla dostatek prostoru, čisté vody, krmiva a vhodné podestýlky, klid a zvýšený dohled chovatele, ale ponechal ji ve venkovním výběhu. Tam v dosud nezjištěné době porodila zdravé tele, které zapadlo do vrstvy bláta a výkalů.

„Protože se nemohlo postavit na nohy, došlo k jeho úhynu na následky dehydratace a hladovění. Obžalovaný tedy týral zvíře zvlášť trýznivým způsobem a způsobil tak týranému zvířeti smrt,“ dodal soudce.

Farmář: Vymyšleno veterinářem

Farmář Petr Graca po celou dobu vinu popírá a kontrolu krajské veterinární správy už dříve nazval nezákonnou razií. Zpochybnil také odborné znalosti inspektorů a tvrdil, že nerozeznají kozu od ovce. V soudní síni se hájil tím, že byla půda ve výběhu podmáčená v důsledku dlouhotrvajících dešťů. Nesouhlasil ani s tím, že byly výkaly celoplošně ve stáji. Tele podle něj uhynulo proto, že se narodilo předčasně.

Farmář Petr Graca, obžalovaný z přečinu týrání zvířat na farmě Kozí Hrádek u Hustopečí nad Bečvou, u přerovského okresního soudu. 6. října 2022Zdroj: Deník/Petra Poláková-Uvírová

Farmář, který se v soudní síni hájil sám, ve své závěrečné řeči uvedl, že byla celá kauza záměrně vymyšlena jedním z veterinářů. Fotografie zubožených zvířat měl přitom soud k dispozici a podle soudce jsou „velmi sugestivní“.

Mimořádná krutost. Kvůli chamtivosti rodiny zemřely na Plzeňsku desítky štěňat

Obžalovaný neuznal ani pitevní zprávu.

„Nemělo by se přihlížet na zprávu z pitvy, poněvadž nebylo prokázáno, že by bylo tele z mého hospodářství. Paradoxem je, že pitevní protokol poukazuje na to, že bylo tele plně vyvinuté, ale další důkazní materiál ukazuje, že se narodilo předčasně. Byl záměr neudělat záznam o odběru telete, aby se mohl zmanipulovat v můj neprospěch,“ namítal v soudní síni.

Soudce trest zmírnil

Státní zástupce Ivo Krobot pro obžalovaného navrhoval podmíněný trest odnětí svobody na jeden rok se zkušební dobou na tři roky. Soudce ale trest zmírnil.

„Důvod ke zmírnění sankce je prostý. Skutek je z února 2020 a zkušební doba podmíněného trestu se stanovuje podle toho, jaké jsou opodstatněné prognózy nápravy pachatele. Pokud vede od února 2020 obžalovaný řádný život, nemá za sebou žádné odsouzení ani žádný vážný přestupek, není nezbytně nutné, aby doba byla tak dlouhá,“ vysvětlil soudce Tomáš Novotný.

Obžalovaný Petr Graca podal na místě proti rozsudku odvolání, státní zástupce se vzdal práva na odvolání.