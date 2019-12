Zemřel jeden z obžalovaných v korupční kauze spjaté s kostelem svaté Maří Magdaleny v Liberci, v níž je obžalován i hejtman Libereckého kraje Martin Půta. Jedná se o bývalého zaměstnance firmy Metrostav, jednašedesátiletého Jaroslava Stuchlíka, který měl podle obžaloby poskytnout Půtovi úplatek. Od počátku svou vinu odmítal. Jak se Stuchlík dříve vyjádřil, obžalobu považoval za nepřehlednou a na dotazy státního zástupce odmítl odpovídat.

Případ, v němž je obžalováno dvanáct lidí a čtyři firmy, měl skončit tento týden. Jak ale upozornil soudce Petr Neumann, jeden ze svědků se omluvil a obhajoba navrhuje výpovědi dalších, hlavní líčení tak zřejmě skončí až na začátku března. Jednání jsou nařízena i na úterý a středa. Aféra kolem přestavby kostela se táhne už od roku 2014. Projekt, který byl od počátku vedený jako rizikový, připravila společnost Geotermální energie pro občany (GEPO), jež na něj neúspěšně žádala evropské dotace.

V pondělí před soudem vystoupila znalkyně Renata Klémová. Ta měla zpracovat posudek pro obhajobu, zda byla zakázka na rekonstrukci kostela předražená o 23 milionů, jak tvrdí obžaloba. Podle ní je ale cena 65 milionů korun přiměřená. „U paneláku není problém ceny porovnat, ale u takového kostela to nelze. Mohla bych porovnat jednotlivé položky, těch jsou ale stovky, ne-li tisíce, takže je to nereálné,“ sdělila.

Při vypracování posudku se řídila mimo jiné nabídkou firem, které o zakázku usilovaly. Původní posudek, o který se opírá obžaloba, zpochybnila s tím, že při jeho vyhotovení byl použitý sofware, který je podle ní nevhodný v případech památkově chráněných objektů.

Hlavní líčení pokračovalo i přehráváním odposlechů. Zazněla například komunikace mezi obžalovanými Petrem Jirkůvem z firmy GEPO a Janem Petráněm z Metrostavu, kteří mimo jiné zmiňovali „nejvyššího“. Tím by podle obžaloby měl být právě hejtman Půta. Pod touto přezdívkou je podle spisu uvedený v tabulce úplatků, kterou policie zajistila ve firmě Metrostav.

„Jen bych doložil, že se o mně v odposleších mluví jako o hejtmanovi nebo o Půtovi,“ dodal hejtman, který už dříve upozornil, že jako nejvyšší je v odposleších označováno více osob.

Hejtman od počátku svou vinu odmítá. Je obžalován z přijetí úplatku a zneužití pravomoci úřední osoby, za což mu hrozí trest od pěti do deseti let ve vězení. Podle státního zástupce měl přijmout úplatek ve výši 830 tisíc korun za to, že ze své pozice ve vedení Regionální rady ROP Severovýchod zajistí, aby na projekt byly vyplaceny peníze.