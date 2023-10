Sklenici, která se při úderu rozbila a muže vážně pořezala na hlavě a krku, držel v ruce Jiří Cigler (25) z Chocenic, jehož za to nyní Okresní soud Plzeň-jih potrestal mírnou podmínkou. Obžaloba požadovala přísnější trest, ale senát v čele se soudcem Jiřím Žižkou došel k závěru, že na neštěstí má podíl i poškozený Michal K. (21), který Ciglera napadl a ten se mu bránil. Soud dokonce uložil státnímu zastupitelství, aby se zabývalo jednáním Michala K. a zvážilo, zda by neměl být také postaven před soud.

Ke konfliktu došlo loni 4. listopadu krátce před půlnocí v Lidovém domě v Blovicích, kde v tu dobu byla prodloužená tanečních. Michal K. si tam chtěl s Ciglerem vyříkat, že dva týdny předtím plácl po zadku jeho přítelkyni Karolinu H.

„To, že ji plácal po zadku, mi potvrdila nejen ona, ale i kamarád. Tak jsem si s ním chtěl promluvit. Držel jsem ho kolem krku a ramen. Bylo to přátelské, podle mě se mne nebál a mohl kdykoli odejít. Asi padesátkrát jsem ho vyzval, aby se přiznal a omluvil se mojí přítelkyni, ale lhal mi do očí, že nic neudělal,“ popsal u soudu Michal K. Dodal, že když mu došla trpělivost a zvýšil hlas, přišel nečekaný útok.

Po ráně půllitrem se ještě chvíli se sokem tahali, než je od sebe odtrhli. Pak jeho přátelé zjistili, že silně krvácí. „Záchranka mě odvezla do nemocnice, kde jsem šel rovnou na sál,“ popsal. Podle státní zástupkyně Taťány Ulčové se půllitr při úderu rozbil a sklo mladíkovi způsobilo tři řezné rány na obličeji a krku. Zásadním problémem je, že byl přerušen jeden z hlavových nervů. Michal K. se tak musel podrobit po třech měsících další operaci a až do srpna letošního roku byl v pracovní neschopnosti. Podle svých slov bude mít trvalé následky, což nevyloučil ani znalec. „Dodnes nezvednu ruku. Omezuje mě to v práci i doma, neunesu ani těžký nákup,“ vysvětlil.

Cigler u soudu sice přiznal, že ho udeřil půllitrem, ale tvrdil, že se jen bránil útoku. Michal K. ho podle jeho slov surově držel za krk a vlasy a opakovaně na něj křičel, ať se přizná, což on odmítal, neboť podle svých slov jeho přítelkyni nic neudělal. Tvrdí, že Michala K. marně opakovaně prosil, ať ho pustí. Cítil se ohrožen, a tak udeřil. Vůbec si dle svých slov neuvědomoval, že má něco v ruce. „Až když jsem ho praštil, věděl jsem, že je zle, že jsem ho uhodil sklenicí,“ řekl Cigler, jenž přiznal, že po činu ihned s kamarády ujel. Vysvětloval to tím, že se bál další eskalace konfliktu.

Kromě obou hlavních aktérů měl soud k dispozici výpovědi zhruba desítky svědků.

Státní zástupkyně Taťána Ulčová v závěrečném návrhu uvedla, že je dle ní nepochybné, že se Cigler dopustil zločinu těžkého ublížení na zdraví, kde je sazba 2 roky až 8 let, a přečinu výtržnictví, a žádala trest 26 až 28 měsíců, podmíněně odložený na zkušební dobu okolo 2,5 roku, a peněžitý trest. „Úder půllitrem byla nutná obrana, působil mu bolest,“ oponovala obhájkyně obžalovaného Petra Králová.

Senát v čele se soudcem Žižkou došel k závěru, že je Cigler vinen, ale pouze těžkým ublížením na zdraví z omluvitelné pohnutky, a potrestal ho trestem deset měsíců, podmíněně odloženým na zkušební dobu 1,5 roku. Soudce Žižka v odůvodnění uvedl, že je nepochybné, že celý incident vyprovokoval sám poškozený, který se vůči obžalovanému choval zavrženíhodně a ten měl tak právo na obranu. Rána půllitrem do hlavy a krku však není nutnou obranou, je způsobilá způsobit vážné zranění. Postačí však mírný výchovný trest. S nároky na náhradu škody byl poškozený, jenž požadoval odškodné ve výši zhruba 800 tisíc korun, což zahrnuje bolestné, ušlou mzdu, náklady na léčení a další, stejně jako pojišťovna odkázán na řízení ve věcech občansko-právních.

Soud zároveň uložil státnímu zastupitelství, aby se zabývalo tím, zda poškozený Michal K. nenaplnil svým jednáním znaky trestného činu výtržnictví, omezování osobní svobody či jiného trestného činu.

Verdikt není pravomocný, všichni si ponechali lhůtu na rozmyšlenou.