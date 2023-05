„Ti takto vybrané získané prostředky následně použili na výlohy klubu nespojené s výchovou mládeže,“ uvedl žalobce Dušan Šimaliak s tím, že šlo zejména o aktivity týkající se týmu dospělých, který na dotace neměl nárok. „Byly to vlastně černé fondy uvnitř klubu,“ dodal Šimaliak, podle kterého se všechny finanční toky nepodařilo odhalit. Ke zneužití dotací mělo docházet od roku 2016 do roku 2020.

Odposlechy

Policie případ vyšetřovala řadu měsíců. Nasazeny byly i odposlechy, které se staly hlavními důkazy obžaloby. Celková škoda přesáhla osm milionů korun.

Kdo je obžalován?

Radim Hlavatý, Radovan Řehulka, Lubomír Adler, Radomír Dian, Leon Dostalík, Jiří Fusek, Roman Galač, Zdeněk Honus, Oldřich Jakubek, Pavel Keprt, Michal Kovář, Jan Laslop, Jiří Navrátil, Jaroslav Pindor, Robert Pištěk.

Původně bylo stíháno sedmnáct osob. U dvou trenérů státní zástupce dospěl k závěru, že lze rozhodnout o podmíněném zastavení trestního stíhání, a to podle paragrafu 307 trestního řádu. Jak Deníku řekl žalobce, svou roli sehrála jejich dosavadní bezúhonnost, řádný život, doznání, lítost a úhrada vzniklé škody.

Před soudem se tak nakonec ocitlo patnáct mužů, a to Radim Hlavatý, Radovan Řehulka, Lubomír Adler, Radomír Dian, Leon Dostalík, Jiří Fusek, Roman Galač, Zdeněk Honus, Oldřich Jakubek, Pavel Keprt, Michal Kovář, Jan Laslop, Jiří Navrátil, Jaroslav Pindor, Robert Pištěk. Někteří z nich trenérskou činnost v té době vůbec nevykonávali a jen přes ně „protekly“ peníze.

Čtení obžaloby

Samotné čtení obžaloby trvalo zhruba hodinu. Státní zástupce v ní popsal, jak trenéři brali odměny z dotací a část hotovosti poté vraceli Řehulkovi a Hlavatému. Žalobce přiblížil i další způsob, jak se nelegálně financovala klubová kasa, a to odklonem přes firmu, s níž byla podepsána smlouva na praní dresů. „Tato firma ve skutečnosti tuto činnost pro klub neprováděla a praní prádla bylo vykonáváno v režii a na náklady klubu FC Vítkovice 1919, čímž došlo k neoprávněnému čerpání účelové dotace,“ řekl státní zástupce.

Během vyšetřování se někteří trenéři přiznali a uhradili škodu. Prý netušili, že porušují zákon. Vše dělali ve snaze pomoci klubu. Nejdůležitější byl ale přístup jednoho ze dvou hlavních obžalovaných – někdejšího sportovního ředitel klubu Radovana Řehulky. Ten se pod tíhou důkazů doznal. Údajně chtěl se státním zástupcem uzavřít dohodu o vině a trestu. Tento postup ale žalobce s ohledem na okolnosti případu odmítl. Nicméně Řehulkův přístup hodlá zohlednit ve výši navrhovaného trestu. U Řehulky by se spokojil s podmíněným odsouzením. Do vězení chce poslat pouze Hlavatého, a to na dva roky.

Porada s obhájci

Soud po přečtení obžaloby přerušil jednání, aby umožnil obžalovaným a obhájcům promyslet další postup, případně situaci zkonzultovat se státním zástupcem. Veřejnost musela soudní síň opustit. Před polednem jednání pokračovalo. Někteří z obžalovaných se buď zcela nebo částečně přiznali. Vše nasvědčuje tomu, že tak učinili v naději, že u nich bude rozhodnuto o zastavení trestního stíhání podle paragrafu 307 trestního řádu.

„Doznávám se. Prohlašuji vinu. Souhlasím s právní kvalifikací. Prohlášení viny činím dobrovolně a bez nátlaku,“ prohlásil například Jaroslav Pindor.

Podobně se zachoval i Jan Laslop. „Vracel jsem část své odměny, a to v hotovosti panu Řehulkovi,“ řekl Laslop s tím, že chtěl pomoci klubu. „Měsíčně jsem vracel 30 tisíc korun,“ řekl Laslop. Škoda ale podle něj byla menší, než je uvedeno v žalobě. Převzetí a následné vrácení části odměn potvrdil i Lubomír Adler. „Nevěděl jsem ale, že je to z dotace. Celé situace je mi velmi líto, že k ní vůbec došlo. Vinu ale přiznávám,“ řekl Adler. Dalším, kdo se přiznal, byl Robert Pištěk. „Prohlašuji vinu,“ oznámil. Někteří ale uvedli, že peníze nedávali Hlavatému, jak je uvedeno v obžalobě, ale Řehulkovi. Jednání bude pokračovat ve středu.