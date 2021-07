57letý Tomáš V. a 56letá Eva V. z Ústí si konečně oddychli. Na zdejším krajském soudu totiž v uplynulých dnech ukončili jejich stíhání za neprokázané napadení asi 69leté sousedky. Za údajné vydírání a těžké ublížení na zdraví kvůli jejich mourovaté kočce Kačence manželům hrozilo až 12 let vězení. Kauza nejméně na rok zasáhla do jejich osobního i pracovního života.

Před dvěma roky se ve čtvrti Klíše ztratila manželům jejich kočka v letech. Vyvěsili letáčky na ploty i v čekárně u veterináře. Dva měsíce nic. Pak náhodou micinu sami zahlédli v jednom z oken domu přes ulici. Byli si jisti, že je to ona. „Když ji máte 14 let a navíc na vás reaguje, nemůžete ji nepoznat,“ řekl Deníku Tomáš V. s tím, že zvíře zjevně nebylo týrané. Ale určitě prý trpělo tím, že zjevně několik měsíců nebylo venku, jak bylo zvyklé. Na dotyčný byt neúspěšně několik dní zvonili. Dávali majiteli i lístečky do schránky, i když už kočku v okně neviděli. Postupně se dopátrali toho, že jde o byt v místě dlouhodobě nepřítomného muže, kterému tam ale pravidelně chodí zalévat kytky jeho matka. Hana Š. bydlela nedaleko. Zašli za ní, vylíčili situaci a požádali o navrácení miciny i s tím, že zaplatí za krmení. „Nic takového, žádnou kočku nemám,“ vyjela na ně ale žena.

Něco takového nečekali, přesto se prý už s jejich domácím mazlíčkem v duchu rozloučili. Ale cestou zpátky Kačenku zase viděli v okně domu přes ulici. Hanu Š. se znovu pokusili zastihnout přímo tam. Když ale šla k synovi na zálivku, odmítala se s nimi bavit.

Pár se rozhodl zavolat policii. Hlídka dorazila 18. července 2019 kolem deváté hodiny večer. Hana Š. však podle svědků přivítala strážce pořádku s tím, že nemají povolení k domovní prohlídce. To však byl jen začátek scény. Před soudem ji popsala Eva V. „Házela na všechny strany různými paragrafy. Byli jsme dva, a i přes její věk nás vytlačila 50 metrů daleko. Policistům řekla, že žádnou kočku nemá, a začala si nahrávat hovory,“ dodala žena. Hana Š. pak věc korunovala tím, že před policisty ukázala na Tomáše V., prý ji předtím napadl a má z toho zranění. Později tvrdila i to, že se k ní manželé pokusili dostat do bytu a vyhrožovali jí.

Bála jsem se, tvrdila

Hana Š. u soudu vystupovala jako poškozená i svědkyně a vylíčila, že manžele znala podle vidění odnaproti. „Dostrkali mě ke schodišti. Domáhali se, aby si prohlédli byt. Já jsem se těch lidí prostě bála,“ řekla s tím, že se na ni měli vyřítit každý z jedné strany. „Bránili mi udělat jediný krok vpřed, vzad, vlevo, nebo vpravo. Vtom mě pan V. nečekaně udeřil rukou do krku. Spadla jsem na zem, bouchla se do zad a hlavy,“ popsala. Na místě však odmítla policistům údajné zranění ukázat s tím, že pojede sama na pohotovost. Lékaři v nemocnici ukázala modřinu na paži. Nazítří si z práce zavolala sanitku a při ošetření tvrdila, že se psychicky zhroutila z údajného včerejšího útoku manželů. Obvodní lékařka ji pak na necelého čtvrt roku zneschopnila. „U poškozené se plně rozvinula posttraumatická stresová porucha středně těžké závažnosti s následky přetrvávajícími do současné doby,“ popsal žalobce František Stibor.

Trestní řízení, ve kterém manžele zastupoval ústecký obhájce Lukáš Hendrych, trvalo dva roky. „První rok jsem se tím odmítal zabývat. Považoval jsem to za nesmysl, který policajti hodí do odpadkového koše,“ řekl Tomáš V. Že to tak nebude, mu došlo loni v srpnu, kdy ho s ženou vyslýchali na krajském ředitelství kriminální policie. Pak bylo zahájeno trestní stíhání a Evu V. jako zaměstnankyni jedné ze státních inspekcí postavili mimo službu. Deset měsíců žila jen z šedesáti procent platu. Matka dvou dál se vzdělávajících dětí brigádničila v covidovém centru ústeckého Zdravotního ústavu. Pomohlo jí to nejen finančně, ale i psychicky, vyšetřování nesla velmi těžce. Tomáši V. nejvíc zatrnulo, když mu přišla obžaloba s paragrafy, z nichž vyplývala hrozba až dvanáctiletého trestu. „Od té doby jsem se už moc nevyspal,“ potvrdil.

Soud však jeho i Evu V. nakonec viny zprostil. „Nebylo prokázáno, že se stal skutek, pro který byli obžalovaní stíháni,“ shrnul předseda senátu Jiří Blažek s tím, že Hana Š. při dokazování opakovaně lhala. K rozhodnutí soudu přispěly i výpovědi dalších svědků, kteří se o ženě před senátem vyjadřovali. Stěžejním důkazem ale byla výpověď policistů, kteří byli při konfliktu Hany Š. a manželského páru. Popsali totiž průběh děje ve shodě s obžalovanými a naopak v příkrém rozporu s popisem Hany Š.

Manželé teď mají právo na náhradu škody od státu za nezákonné trestní stíhání. „Dále lze předpokládat, že paní Š. bude stíhána pro trestný čin křivé výpovědi, případně pro křivé obvinění,“ dodal Blažek.

Rozsudek je pravomocný, nikdo se neodvolal. Zproštění navrhl podle informací Deníku sám státní zástupce. Hana Š. to učinit nemohla i vzhledem k tomu, že se k trestnímu řízení nepřipojila s nárokem na náhradu škody.