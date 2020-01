Když na rumišti svého domku v Rokytnu zasadil mezi rajčata Miroslav Koláčný pět semínek konopí, ještě netušil, že se jeho snaha pomoci manželce zmírnit bolesti změní v noční můru.

Místo léku policejní komando

Již vykvetlé rostlinky totiž neušly zrakům bedlivého spoluobčana a ke Koláčným vtrhlo policejní komando. Otec se synem, který semínka obstaral od spolužačky, nakonec skončili v policejních poutech a před tribunálem Okresního soudu v Pardubicích. Ten je za to na konci září loňského roku potrestal podmínkou.

„Jejich zdravotní stav nelegalizuje to, že došlo k pěstování rostlin a výrobě masti,“ vysvětlila soudkyně Barbora Kocourková, která v rozsudku přihlédla k jejich dřívějšímu řádnému životu, proč přistoupila u otce s trestem odnětí svobody 15 měsíců podmíněně odložený na dobu dvou let a u syna pak 13 měsíců s odkladem na rok a půl. Již krátce po vyhlášení rozsudku se Miroslav Koláčný rozhodl dál bojovat za spravedlivější rozsudek.

Podmínka mu přišla neadekvátní. Nakonec se oba muži proti verdiktu odvolali. „Chtěli jsme jen pomoci manželce, která trpí nevyléčitelnou fibromyalgií. Při ni ji bolí celé tělo. Proto jsem z několika čerstvých listů udělal 200 gramovou skleničku konopné masti. Nikdy jsme nechtěli vyrábět drogy. Soud prvního stupně vycházel jen z hypotéz a z křišťálové koule věštil možnou budoucnost,“ nechal se před odvolacím soudem krajského soudu v Pardubicích slyšet Miroslav Koláčný a ve své řeči připomněl i případ seniorky Márie Brodské. Ta si z konopí si vyráběla mastičky, kterými si mírnila bolesti způsobené rakovinou a léčila si záněty na noze. Kvůli této samoléčbě se pak žena dlouho popotahovala s úřady a soudy. Nakonec spáchala sebevraždu oběšením. „Soudy by měly stíhat zločince a ne lidi, kteří se chtějí léčit a jejich míra společenské nebezpečnosti je prakticky nulová. Pak nemají být soudy zahlcené,“ dodal muž a žádal pro sebe a syna zproštění obžaloby.

Původní rozsudek by nikde neobstál

Podle předsedkyně odvolacího senátu pardubického krajského soudu Šárky Pfeiferové by původní rozhodnutí soudu prvního stupně nemohlo u případných dalších tribunálů obstát. „Výrobou se rozumí jakékoliv pěstování a sklizeň, která poté slouží k výrobě psychotropní látky. Z důkazů nevyplynulo, že by se oba obžalovaní snažili rostlinu sušit a získat tak psychotropní látku. Jediné, co bylo prokázáno, že chtěli vyrobit konopnou mast,“ uvedla předsedkyně odvolacího senátu s tím, že navíc v české judikatuře je trestné pěstovat 5 a více rostlin konopí.

Pod touto hranicí se jedná pouze o přestupek. I proto postoupila další jednání Městskému úřadu v Sezemicích.

„Když to všechno začalo, byli jsme v šoku. Nevěděli jsme, že děláme něco protizákonného. Teď jsem rád, že je to vše za námi. Byly to dva roky utrpění. A přitom jsme nikdy neměli postranní úmysly,“ řekl po středečním „osvobozujícím“ rozsudku Miroslav Koláčný.