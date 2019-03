Výslechem mnoha dalších svědků bude za měsíc pokračovat vyhrocený sousedský spor, který se ve čtvrtek znovu řešil v síni českokrumlovského okresního soudu. Aféra, která hýbe Holubovem na Českokrumlovsku už rok, se točí kolem údajně zapáchajícího miniponíka Berušky.

Jedna rodina zažalovala své sousedy za to, že kvůli zápachu nemohou využívat vlastní zahradu tak, jak by chtěli. Sousedé se brání, že po koníkovi uklízí, dávají mu speciální podestýlku, která nepráší, a dělají další opatření, aby jim vyšli vstříc, ale stále je to prý málo. A chov konzultovali s obcí i veterinární správou, které jim ho posvětily.