„Jedná se o spiknutí proti mé osobě,“ řekl během líčení Jaroslav Barták. Podle obžaloby Barták plánoval z vězení v roce 2013 vraždy tří lidí a vydírání dalších tří osob. Podle spisu chtěl za peníze z vydírání uprchnout helikoptérou do Běloruska. Zajistit to měl jeho tehdejší spoluvězeň Miloš Levko, který ale místo toho vše oznámil a svá tvrzení doložil nahrávkami, jež pořídil prostřednictvím hodinek. Obhajoba jeho důvěryhodnost od začátku zpochybňuje. Za vznikem nahrávek vidí komplot vězňů ve spolupráci s vězeňskou službou či policejní provokaci.

Právě Levko vypovídal při posledním projednávání letos v dubnu. „Nic nového nevím, nic dodat nechci,“ zmínil tehdy během videokonference Levko.

Předsedkyně soudního senátu Eva Drahotová odročila líčení na 20. srpna, kdy budou předvoláni tři svědci, kteří nemohli vypovídat při pátečním projednávání případu. „Věřím, že se to odhalí a ukončí,“ vyjádřil se Jaroslav Barták.

Krajský soud v Liberci se zabýval tímto případem už několikrát. První verdikt v podobě vězení v délce 18 let zrušil Vrchní soud. Podruhé soud Bartákovi uložil 15 let, odvolací soud trest snížil na osm let a Nejvyšší soud ho zrušil. Potřetí ho krajský soud potrestal osmi lety vězení, což Vrchní soud změnil na šest let a Nejvyšší soud verdikt opět zrušil.

V minulosti před soudem několikrát vypovídal také elitní policista Jan Mareš, kterému byla inkriminovaná nahrávka doručena.

Jaroslav Barták si mimo jiné odpykává dvanáctiletý trest odnětí svobody za sexuální obtěžování asistentek. Trest by mu měl vypršet za dva roky. Barták podle verdiktu vyžadoval po svých asistentkách sex jako součást práce. Trestná činnost se odehrávala v letech 2006 až 2011.