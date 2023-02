„V mobilních telefonech a stolním počítači obžalovaného byly uložené tisíce audiovizuálních materiálů,“ informovala státní zástupkyně Iva Plšková. K zneužívání dětí mělo dojít od léta 2021 do jara 2022. V některých případech se třel přirozením o pohlavní orgány nezletilých, došlo i k vaginálnímu pohlavnímu styku. Muži hrozí pět až dvanáct let vězení, pro podobné přečiny už byl v minulosti dvakrát stíhán.

Během líčení zaznělo z úst obžalovaného muže, že je ochotný přijmout přiměřený trest a další opatření. „Samotného mě mrzí, že jsem to nechal zajít tak daleko, že jsem neřešil pomoc. Nemuselo to být tak hrozné. Věděl jsem, co dělám, ale měl jsem snížené ovládací schopnosti,“ sypal si popel na hlavu obžalovaný s tím, že podcenil léčbu.

Vedoucího dětského spolku obvinili ze znásilnění. Už za to dvakrát seděl

Podle svých slov nepravidelně užíval léky, které sloužily ke snížení testosteronu. Údajně není den, kdy nepřemýšlí nad tím, kolikrát se podobných skutků dopustil. Dodneška si nedokáže vše vybavit. „Touto cestou bych se chtěl poškozeným a rodině se omluvit, i když vím, že žádná omluva budoucí následky nenapraví,“ dodal.

Jan R. vyjádřil nesouhlas se závěry znalců, podle kterých se u některých obětí rozvinula posttraumatická stresová porucha. Na dotaz předsedy senátu Pavla Pachnera přiznal, že kromě pořizování vlastních fotek obnažených dětí stahoval i jiné z internetu, které přeposílal dál. Není si podle svých slov vědomý, že by ale rozesílal pořízené fotky poškozených.

„Měli jsme s manželkou problémy. Registroval jsem se i na několika seznamkách, ale nevyužíval jsem je. Fotky sloužily jen pro mé vlastní uspokojení,“ podotkl s tím, že nekontaktoval nezletilé prostřednictvím sociální sítě. Dále odmítl, že by se dopustil análního styku s nezletilým chlapcem. „Jsem heterosexuální, o žádný styk jsem se ním nepokusil,“ zdůraznil. Připustil tak pokus o styk či samotný pohlavní akt s pěti dívkami, s jednou měl jen ležet na posteli, ale k ničemu prý nedošlo.

Prošel ústavní léčbou

Obžalovaný prošel v minulosti ústavní a pak i ambulantní léčbou. Na tu docházel zpočátku každých čtrnáct dní, postupem času se lhůta mezi sezeními prodlužovala. „Řešili jsme hodně sexualitu, v tu dobu už jsem měl partnerku, tak jsme mluvili o sexuálním životě, zda mi vyhovuje četnost,“ řekl.

Vedoucí spolku má na svědomí znásilnění více dětí. Další obětí je malá dívka

Jan R. byl navíc v minulosti dvakrát stíhán pro podobné přečiny. Poprvé se znásilnění dopustil ještě jako sedmnáctiletý, podruhé v roce 2008. Tehdy znásilnil třináctiletou dívku, když mu ještě běžela podmínka. Použil tehdy anální styk. U soudu se bránil, že nepoznal, že děvče není plnoleté. „Mrzí mě, co se stalo, ale jak se zjistilo, něco ve mně je. Kdyby se to prokázalo už vloni, třeba k tomuto nemuselo dojít,“ uváděl v minulosti na svou obranu u soudu.

Již tehdy soudkyně zdůrazňovala jeho společenskou nebezpečnost. U obžalovaného navíc znalci z oboru psychiatrie, psychologie a sexuologie zjistili heterosexuální pedofilii a usoudili, že jeho ovládací schopnosti jsou sníženy na polovinu.