Krajský soud v Liberci pokračoval ve čtvrtek 30. března v trestním řízení s Janem R., který se podle obžaloby dopustil znásilnění sedmi dětí a výroby a jiného nakládání s dětskou pornografií. K zneužívání dětí mělo dojít od léta 2021 do jara 2022.

Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

V některých případech se třel přirozením o pohlavní orgány nezletilých, došlo i k vaginálnímu pohlavnímu styku. U některých obětí se podle znaleckých závěrů projevila posttraumatická stresová porucha. Muži hrozí pět až dvanáct let vězení, pro podobné přečiny už byl v minulosti dvakrát stíhán.

Během líčení zazněly znalecké posudky nezletilých obětí a podle obou znalců mělo mít chování obžalovaného výrazný dopad na psychické zdraví všech posuzovaných dětí. Podle závěru žádné z nich nemohlo vyhodnotit a dostatečně projevit nesouhlas s jeho jednáním. Některé oběti se mohou v budoucnu vypořádávat s celoživotním dopadem.

Znásilňoval děti a fotil je. Podcenil jsem léčbu, mrzí mě to, řekl muž u soudu

U nejstarší, jedenáctileté dívky se rozvinula posttraumatická stresová porucha, která se projevuje poruchou spánku, tendencí vytěsňovat negativní obsahy, výkyvy nálad, kolísáním emocí, pocitem studu a odlišnosti, poruchou pozornosti či zvýšeným strachem a obavami. „Nevidím spornost, že by dívka přeháněla či události dramatizovala. Nevylučuji celoživotní dopad prožitého na její život,“ sdělil psycholog Štěpán Vymětal.

Znalkyně z oboru psychiatrie na základě vyšetření diagnostikovala posttraumatickou stresovou poruchu i u osmileté dívky, která s velkou pravděpodobností masivně vytěsňuje prožité události. Na psychologa působila rezignovaně s mírně narušenou pozorností. Se stejným problémem se má potýkat i chlapec, který o skutcích odmítal mluvit z důvodu studu, strachu nebo obojího. „Projevuje symptomy stresové poruchy. Před spaním trpí somatizující bolestí hlavy, má špatné sny. Je pravděpodobné, že byl svědkem násilí na osobě, která mu je citově blízká,“ zdůraznil Vymětal.

Sexuálního násilí na dětech přibývá. Čtvrtina obětí u soudu nedostane odškodné

Jedna z mladších obětí byla během vyšetření před rozvojem morálky, a proto nemůže emočně prožít souvislosti, kontext a dopad činů obžalovaného. Zároveň se u ní podle znalců rozvinuly posttraumatické symptomy, které se projevují špatnými sny, zrakovými iluzemi a emoční labilitou. Navíc se u ní objevilo noční pomočování.

U čtyřleté dívky se znalci shodli na tom, že kvůli nezralosti nemohla podstatu události chápat a prožívala ji jako nepříjemné zážitky. Nemohlo tak dojít k rozvoji posttraumatické stresové poruchy a nebylo zjištěno, že by utrpěla újmu na psychickém zdraví. „Vzhledem k nízkému věku může na celou událost zapomenout, ale zároveň mohou vzpomínky během dospívání či v dospělosti vyplavat na povrch,“ podotkl psycholog. Není tak vyloučeno, že se může trauma rozvinout.

Děti měly strach

U soudu vypovídal i otec čtyř dětí, který se s obžalovaným znal. Ten je totiž často spolu s manželkou hlídal, děti u nich doma i přespávaly. Podle svědka si u dětí nevšimli žádných změn chování. On sám se měl o údajném znásilnění dozvědět až po zatčení Jana R. „Když jsem se jich ptal, proč mi to neřekly, odpověděly, že měly strach,“ řekl. V současnosti se podle něj děti na obžalovaného ani neptají.

Obžalovaný si v minulosti během výpovědi sypal popel na hlavu. Podle svých slov podcenil léčbu, bral nepravidelně léky na snížení hladiny testosteronu v těle. „Samotného mě mrzí, že jsem to nechal zajít tak daleko, že jsem neřešil pomoc. Nemuselo to být tak hrozné. Věděl jsem, co dělám, ale měl jsem snížené ovládací schopnosti,“ kál se.

Když děti hlídá násilník. Jak vybrat pro dítě tábor, který mu nezničí dětství

Absolvoval psychiatrické, sexuologické a psychologické vyšetření, které prokázalo sexuální deviaci. Prošel ústavní i ambulantní léčbou, jelikož v minulosti byl dvakrát stíhán pro podobné přečiny. Poprvé se znásilnění dopustil ještě jako sedmnáctiletý, podruhé v roce 2008. Tehdy znásilnil třináctiletou dívku, když mu ještě běžela podmínka. Použil anální styk. U soudu se bránil, že nepoznal, že děvče není plnoleté.

„Mrzí mě, co se stalo, ale jak se zjistilo, něco ve mně je. Kdyby se to prokázalo už vloni, třeba k tomuto nemuselo dojít,“ uváděl v minulosti na svou obranu u soudu. Již tehdy soudkyně zdůrazňovala jeho společenskou nebezpečnost.

Soudce líčení odročil, bude pokračovat v dubnu, kdy by měly zaznít závěrečné řeči a padnout rozsudek.