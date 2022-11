Muž si na konci loňského roku v lounské plavecké hale natáčel na mobil dvě nezletilé dívky, jak se v tamní šatně převlékají. Nahrávání si všimly a oznámily to své matce, která požádala dva přítomné muže o zadržení dotyčného a přivolání policie. Soudce obžalovanému kromě dvouleté podmínky vyměřil ochrannou sexuologickou léčbu v ambulantní podobě.

Muž se k činu doznal. Rozsudek je pravomocný, obhajoba i obžaloba se vzdala práva na odvolání.

„Je mi mého jednání líto. Byl to pro mě spouštěč, abych se začal léčit. Beru léky, které mají potlačit mé libido,“ řekl u soudu Jan M., který je rozvedený a povoláním řidič kamionu. Podle předsedy senátu Martina Kredby je to, že se v plzeňské fakultní nemocnici dobrovolně domluvil na léčení ještě před vynesením rozsudku, polehčující okolnost. „Dvouletý podmínečný trest je spíše na spodní hranici, úplně na té nejnižší nemohl být udělen vzhledem k trestu ve Francii z roku 2011,“ vysvětlil soudce. Před 11 lety obdržel obžalovaný v této zemi pokutu za sexuální exhibicionismus.

Událost v lounské plavecké hale se stala loni 30. prosince v době, kdy si Jan M. před šestou hodinou večerní nahrál na svůj dotykový mobilní telefon videozáznam dvou převlékajících se nezletilých dívek. „Zapnul kameru, telefon strčil do kapsy u kalhot a kalhoty se zapnutou videokamerou podstrčil pod zástěnou, která odděluje jednotlivé převlékací kabinky do vedlejší kabinky, kde pořídil videozáznam dívek, vědom si skutečnosti, že by se mohlo jednat i o osoby mladší 15 let,“ stojí v obžalobě.

Muž uvedený přečin způsobil tím, že vyrobil filmové pornografické dílo, které zobrazuje dítě. Podle znalce z oboru sexuologie, s jehož názorem se rozsudek soudu ztotožnil, není třeba ústavní léčba. Muž o mobilní telefon, jenž při činu použil, přišel. Jako předmět, kterým byla spáchána trestná činnost, propadl rozhodnutím soudu státu.