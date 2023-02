Diplomovaný specialista, inženýr a navrch doktor. Rovnou se třemi falešnými diplomy měl na mostecké střední škole technické pracovat 60letý Petr Václavík. Díky falzifikátům ho personalisté zařadili do 11. platové třídy. Přitom by měl jako provozní technik nárok pouze na 8. platovou třídu. Krajská příspěvková organizace by ho ale jen s maturitou na místo učitele nepřijala. Mostecký senát soudkyně Šárky Tampové ve čtvrtek případ začal projednávat v hlavním líčení. Za zločiny padělání a pozměnění veřejných listin a za podvod navrhuje okresní státní zastupitelství dva roky vězení, podmíněně odložené na dva roky, a peněžitý trest 150 tisíc korun. Muž vinu odmítá.

Škole, potažmo státu vznikla podle obžaloby škoda 4 miliony 256 tisíc. Obžalovaný má ale podle návrhu Jakuba Procházky uhradit mosteckému školskému zařízení jen 1 milion 776 tisíc. Tedy rozdíl tří platových tříd ve všech platech v průběhu 10 let, kdy Václavík v zařízení působil.

Muž se při přijímání do školy vykazoval diplomy od střední a vyšší odborné školy Trivis a Vysoké školy ekonomické (VŠE) v Praze. Svědčí o tom životopis, který předložil při nabírání, i osobní dotazník, jenž vyplnil po přijetí. Kopie dokumentů, které měl odevzdat víc než před deseti lety předchozímu vedení školy, ležely v jeho osobním spisu. Podezření, že jde o falzifikáty, pojala dřívější ředitelka Radmila Krastenicsová, jmenovaná v roce 2020. Diplomy měly školy obžalovanému udělit ve velmi krátké době po sobě. Navíc byly nezvykle napsány na stroji. Obě dvě zařízení po dotazu ředitelky potvrdila, že na nich Václavík nikdy nestudoval a diplomy nevydala. „Rozhodla jsem o okamžitém zrušení pracovního poměru,“ uvedla Krastenicsová, kterou ve čtvrtek soud předvolal jako svědkyni.

Obžalovaný vinu odmítá. „Klient nesouhlasí jak s právní kvalifikací, tak s popisem skutku,“ shrnul advokát Jiří Filípek. Podle něj je navíc vzhledem k zákonné 5leté trestní odpovědnosti od roku 2018 věc promlčena. To ale rázně odmítl žalobce s tím, že věc se neváže k předložení diplomů při přijímání na školu v roce 2013. Ale k poslednímu platu, na nějž učitel neměl nárok. A ten mu škola vyplatila v roce 2022. Obhajoba rovněž odmítá škodu, kterou měl Václavík způsobit. „Odváděl velmi kvalitně požadovanou práci,“ argumentoval Filípek. „Na školu jsem nenastoupil kvůli penězům, ale že mě to baví,“ potvrdil obžalovaný. „Co je mi kladeno za vinu, není pravda. Nikdy jsem nepředkládal diplomy, ani životopis, ani nevyplňoval dotazník,“ tvrdil muž.

Že by to bylo možné alespoň obecně, ale popírá výpověď svědkyně, která ve škole působila jako personalistka. Popsala, že od zájemců o místo při pohovorech s ředitelem požaduje originály vysokoškolských diplomů, v případě přijetí doklady okopíruje a založí do spisu. Co předkládal Václavík v roce 2013, si žena už nepamatuje. Dodala, že ve škole je běžné, že si přijatí učitelé po nástupu musí sami vyplnit osobní dotazník.

Osobní msta?

Václavík vidí za trestním oznámením, které na něj podala exředitelka školy, osobní mstu. Krastenicsová mu měla mít za zlé, že předsedal odborové organizaci, která na ni podávala podněty na několik inspekcí kvůli údajnému bossingu. Zřizovatel školy, Ústecký kraj, Krastenicsovou v září 2022 z funkce odvolal. „Myslí si, že za veškeré její problémy můžu já,“ konstatoval Václavík.

Ten čelí ještě obžalobě kvůli falešné parkovačence pro invalidy, již mě mít na skle svého auta, aniž by měl zjevné zdravotní postižení. K tomu se před soudem vyjádřit nechtěl a předem odmítl odpovídat i na jakékoli otázky k prvnímu, závažnějšímu skutku. Vedle tohoto trestního řízení běží paralelně civilní spor mezi Václavíkem a Krastenicsovou kvůli okamžitému zrušení pracovního poměru. Na otázku soudu, zda po změně vedení neprobíhá jednání o jeho nástupu, nechtěl současný ředitel školy Karel Vokáč jako další přizvaný svědek odpovídat. Vokáč, kterého kraj loni pověřil vedením školy po odvolání Krastenicsové, byl ředitelem v době, kdy do ní Václavík nastupoval. Konkurz na nového ředitele má na ústeckém hejtmanství proběhnout příští týden.

Obžalovaného hájí advokát Jiří Filípek (vlevo).Zdroj: Deník/Jaroslav Balvín

Soud po čtvrtečním asi dvouhodinovém jednání odročil líčení na 13. dubna. Obhajoba žádá výslech zástupkyně ředitelky k výpočtu škody. A také ekonomický znalecký posudek z odvětví práce a mzdy. „Aby nám znalec řekl, zda nějaká škoda vznikla a jaká přesně,“ upřesnil Filípek a připomněl, že na výši škody závisí i právní kvalifikace.

Nešlo by o jediného učitele, který na této škole v uplynulých letech působil na základě falšovaných titulů. „Stíháni byli dva učitelé,“ potvrdila okresní státní zástupkyně Naďa Voláková s tím, že v prvním případě došlo mezi obviněným a státním zástupcem k uzavření dohody o vině a trestu, kterou soud schválil loni v září. Učitel předložil diplom s doktorátem od VŠE stejně jako Václavík. „Ty diplomy byly naprosto stejné,“ poznamenala Krastenicsová. Prvního učitele odsoudili k peněžitému trestu 60 tisíc.