Z vězení v Bělušicích ve středu 14. června eskorta přivezla před ústecký senát 28letého muže. Viní ho ze závažného dlouhodobého týrání 22leté družky. Domácí násilí měl završit loni 7. června jejím vyhozením z okna bytu ve druhém patře domu v Litvínově. Potom měl vyhrožovat svědkyni, která u toho byla, aby o věci vypovídala jinak. Údajná oběť týrání před soudem v emocích řekla, že jejího druha stíhají neoprávněně. Prý ji nebil a z okna vyskočila sama. Svědkové to vidí jinak.

Podle obžaloby muž ve společné domácnosti družku slovně i fyzicky napadal. „Bil ji pěstí, tahal za vlasy, kopal do hlavy,“ popsal státní zástupce František Stibor s tím, že žena nevyhledala lékařské ošetření ze strachu. K vyvrcholení domácího násilí došlo loni 7. června. Tehdy měl muž podle žalobce družku napadnout údery pěstí, rozbít jí hlavu vrženou sklenicí a nakonec strčit z okna. To bylo víc než šest metrů nad zemí. S ženou se středně těžkými zraněními včetně zlomeniny páteře pak musel letět vrtulník na Emergency do Ústí, kde ji operace zachránila.

Muž, který byl v minulosti souzen za krádeže a loupež a občas bral pervitin, má s družkou malé dítě. Cítí se nevinen vším, co mu nyní kladou za vinu. Prý svou družku netýral, připustil jen běžné hádky kvůli úklidu a dětem, nanejvýš občas facku. Vyloučil i závažnější násilí 7. června 2022. „Vůbec jsem se nedopustil žádného fyzického útoku vůči ní, bylo to jen verbální,“ řekl. Když prý tehdy přišel domů, žena tam měla kamarádku, nebylo uklizeno, ani nebylo řádně postaráno o dítě a obě dvě ženy působily divně, jako nafetované. Chtěl prý vzít jejich dítě pryč, a žena kvůli tomu vyskočila z okna. Po jejím pádu prý družčině kamarádce muž ani nevyhrožoval.

Když toto obžalovaný vypovídal před senátem, byl docela klidný. Zato jeho družka potom hovořila v emocích a občas se propadala do hysterického pláče. Ačkoli nejspíš hned po události vypovídala částečně proti němu, nyní opakovaně tvrdila, že je muž nevinný. „Nikdy mě netýral ani nemlátil,“ řekla a dodala, že osudného dne „jí prostě raplo“: psychicky nezvládla, že chtěl od ní kvůli nezvládnuté domácnosti odejít i s jejich dítětem. A proto sama vyskočila z okna ven. Čeho tím chtěla docílit, příliš neozřejmila a v její výpovědi byly i jiné rozpory, když postupně uvedla asi pět verzí toho, jak přesně z okna skočila.

O útocích muže na ženu hovořili lidé z rodiny ženy. „On ji strašně mlátil, za každou maličkost,“ uvedla jedna svědkyně s tím, že na ženě viděla modřiny. Domácí násilí sledovala i další příbuzná. Ta také krátce po události hovořila s jedinou svědkyní, která byla při incidentu. „Viděla, že ji strčil,“ popsala svědkyně soudu, co jí žena řekla. A dodala, že tato kamarádka jí popsala i vyhrožování obžalovaného. „Zkus říct pravdu a já tě zabiju,“ měl jí říct a dát jí pěstí. Také svědkyně, která o tom dnes mluvila, se dočkala vyhrožování od rodiny obžalovaného podpálením domu, jestli ho odsoudí, což nahlásila policii.

Jak podle obžalovaného, tak i podle jeho družky kauzu ze msty vyvolala jedna z příbuzných ženy. Jak řekl soudce Jiří Blažek, případem se původně zabýval mostecký okresní soud. Na krajský soud v Ústí se věc dostala zásahem toho vrchního: podle pražských soudců totiž nelze v dokazování vyloučit překvalifikování věci na pokus o vraždu. Státní zástupce muži navrhuje 10 let vězení. Závažnost případu naznačila ranní přítomnost několika policistů před budovou soudu. Muži zákona byli ve střehu nejspíš kvůli hrozbě konfliktů rodin obžalovaného a jeho družky. Hlavní líčení pokračuje v příštích dnech.