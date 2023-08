V opilosti v Ostravě zabil jiného řidiče a chtěl utéct. Nyní padl trest

Alkohol za volantem rozhodně není cizí Josefu H. (47 let). Kolikrát v opilosti usedl za volant, ví jen on sám. Nejméně třikrát v takovém stavu boural. Poslední nehoda, která se stala v ulici Rudné v Ostravě, měla tragické důsledky. V těžké opilosti při ní zabil jiného řidiče, když přejel do protisměru a čelně narazil do jeho vozu. Z místa se dokonce pokusil utéct. V těchto dnech stanul před Okresním soudem v Ostravě. Po několikahodinovém jednání si vyslechl verdikt.

Čelní střet dvou vozů jeden z řidičů nepřežil. Opilý viník měl větší štěstí. | Foto: Policie ČR

Ke smrtelné havárii došlo letos v únoru, konkrétně ve středu 8. února kolem 18. hodiny. Josef H. měl v sobě více než dvě promile alkoholu. Před nehodou s kamarády popíjel na parkovišti rum. Proč to udělal, a zejména proč usedl za volant vozidla Audi A4, nedokázal vysvětlit. Prý možná slavili nějaké narozeniny. Kvůli opilosti si ale více nepamatoval. Vzpomenout si nedokázal ani na nehodu. „Z nehody si nic nepamatuji. Pamatuji si až nemocnici,“ uvedl. Rudná ulice Neštěstí se odehrálo v Ostravě, v ulici Rudné na 291. kilometru na úrovni firmy Liberty. Ve směru na Havířov před sjezdem na Bartovice Josef H. nezvládl řízení a vjel do protisměru. V té chvíli tudy projížděl automobil Mazda řízený pětapadesátiletým mužem. Následoval prudký čelní náraz. Motoristovi z mazdy již záchranáři nedokázali pomoci. Řev, hádky, rvačky. Porubská Diskotéka Zahrada končí kvůli svým návštěvníkům „Pětapadesátiletý muž zůstal zaklíněný ve vozidle. Musel být vyprošťován hasiči. Zasahující lékař zjistil, že nejeví žádné známky života. Utrpěl poranění, kterým podlehl bezprostředně po nehodě, ještě před příjezdem záchranářů. Lékař musel konstatovat jeho smrt,“ uvedl mluvčí moravskoslezských záchranářů Lukáš Humpl. Josef H. při střetu utrpěl středně těžké poranění nohy. Přesto chtěl z místa utéct. Svědkové ho dostihli, zadrželi a předali policistům. Dechová zkouška u něj ukázala hodnotu přesahující dvě promile alkoholu. Lítost Josef H. se zodpovídal z usmrcení z nedbalosti a ohrožení pod vlivem návykové látky. Před soudem svého činu litoval. „Je mi to moc líto. Vím, že už to nejde vrátit zpátky,“ vypověděl. Prý byl ve špatném psychickém stavu, řešil rodinné i další problémy. Pozůstalým zaslal omluvný dopis. Rozhodl se také přispět částkou 15 tisíc korun do fondu obětem trestných činů. Smrt dětí na železničním přejezdu v Ostravě. Na vině je jejich otec Hned na začátku hlavního líčení prohlásil vinu. Tím si zajistil mírnější verdikt. Hrozil mu trest od dvou do osm let vězení. Nakonec půjde za mříže na tři roky. Jak při zdůvodnění rozsudku uvedl předseda senátu, bez prohlášení viny mu reálně hrozily čtyři roky. Uložený tříletý trest je paradoxně o několik měsíců vyšší, než ve své závěrečné řeči navrhoval žalobce. Jak u soudu zaznělo, Josef H. již v minulosti způsobil pod vlivem alkoholu dopravní nehody. V roce 2002 narazil v protisměru do auta. Tehdy vše naštěstí skončilo jen lehkými zraněními. O pět let později naboural zaparkované vozidlo. Byla jen otázka času, kdy se stane něco děsivějšího… Verdikt okresního soudu není zatím pravomocný. Josef H. i státní zástupce si ponechali lhůtu k vyjádření.

