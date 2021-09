Urbánek podle obžaloby odjel na Ukrajinu v roce 2015 s úmyslem podpořit proruské separatistické síly a jejich operací se účastnil nejméně do konce ledna 2018. Kromě činností typu budování zákopů nebo hlídkování se Urbánek i podle svých vyjádření na sociálních sítích zapojil do ozbrojených bojů proti ukrajinské armádě například ve městech Marjinka, Spartak nebo Krasnohorivka.

Státní zástupce dnes v závěrečné řeči navrhl Urbánkovi dvacetiletý trest. Urbánkův ex offo přidělený advokát vyjádřil pochybnosti o právní klasifikaci činů a nesouhlas s navrženou výší trestu. Zpochybnil také to, že facebookový profil obžalovaného jasně prokazuje účast na bojových akcích, a navrhl zproštění obžaloby či nižší trest v případě uznání viny.

Soudní senát se přiklonil k argumentaci obžaloby. Podle předsedkyně Hany Krestýnové byly předložené důkazy průkazné, obžalovaný svoji účast na bojích nijak nezastíral. "Už jenom zapojení a účast na fungování těchto jednotek z něho pachatele jmenovaných trestných činů taktéž dělá," uvedla soudkyně.

Dodala, že separatistické hnutí má jasně za cíl narušit ústavní strukturu Ukrajiny, a má tak znaky organizované teroristické skupiny. Připomněla, že české právo poskytuje ochranu proti teroristickým činům i cizím státům. S ohledem na to senát vyhověl návrhu státního zastupitelství a udělil trest 20 let ve věznici se zvýšenou ostrahou. Výše trestu podle Krestýnové odpovídá tomu, že jde o úhrnný trest za dva zvlášť závažné trestné činy a že šlo o organizovanou trestnou činnost s obligatorní vyšší sazbou. Nejnižší možnou sazbou tak podle ní bylo 19 let a čtyři měsíce.

Nejde o jediný případ

U soudu dnes odmítli vypovídat matka a bratr odsouzeného, jako součást spisu nicméně zazněly jejich vysvětlení na policii potvrzující přítomnost Urbánka na Ukrajině, o které je podle předložených důkazů zpravoval pomocí facebookového messengeru. Soudkyně přečetla také výpověď Lukáše Nováčka, který čelí obdobné obžalobě jako Urbánek a vinu odmítá. Uvedl, že se v Doněcké oblasti mezi lety 2015 a 2016 setkal se dvěma muži, kteří tam působili v separatistickém hnutí, a jeden z nich byl Urbánek.

České soudy v minulosti řešily několik případů spojených s boji na Ukrajině. Tento týden řeší plzeňský soud případ Nováčka, státní zástupce pro něj navrhl rovněž dvacetiletý trest. Z terorismu byl v minulosti obžalován bývalý český voják Erik Eštu, soudy ho však nakonec potrestaly za službu v cizích ozbrojených silách podmíněným trestem. Alexeji Fadějevovi pražský městský soud nejprve uložil 4,5 roku vězení za účast v organizované zločinecké skupině, podle odvolacího senátu se však dopustil teroristického útoku, z něhož byl i původně obžalován. Fadějevovi tak soud trest zvýšil na 21 let vězení.

V roce 2014 vyhlásili proruští separatisté na východě Ukrajiny v reakci na převrat v zemi dva samozvané státy, Doněckou lidovou republiku a Luhanskou lidovou republiku. Následný dosud trvající konflikt si vyžádal tisíce životů. Ukrajina a Západ obviňují z vojenské podpory separatistů Rusko, Moskva to popírá.