Osvobození bývalého šéfa liberecké krajské nemocnice Luďka Nečesaného a jeho manželky Šárky v korupční kauze je pravomocné. Pražský vrchní soud zamítl odvolání státního zástupce. Jako první o tom informovala ČTK.

Obžaloba tvrdila, že Nečesaný přijal od několika firem úplatky ve výši 23 milionů korun. Podle justice se ale nepodařilo prokázat, že se skutek stal. Státní zástupce Lukáš Otipka nechtěl rozhodnutí soudu komentovat. „Nemohu se k tomu vyjádřit, protože zatím nevím, jak Vrchní soud v Praze rozhodnutí odůvodnil. Je ale potřeba toto rozhodnutí respektovat,“ řekl Deníku Otipka.

Podle jeho obžaloby měl Nečesaný brát úplatky v letech 2009–2010 od čtyř zdravotních firem, a to MedicCor, Medtronic Czechia, B. Braun Medical a NT Medisa. V této době jim výrazně vzrostl objem dodávek do krajské nemocnice. Peníze měly k Nečesanému putovat přes firmu Sarmed, jejíž zakladatelkou byla jeho žena Šárka.

Podle státního zástupce ale měla firma jediný účel, a tím bylo právě vyplácení úplatků. Exřediteli hrozilo za přijetí úplatků 5 až 12 let vězení, Nečesaná byla obžalovaná z legalizace výnosů z trestné činnosti, za což jí hrozilo tři až osm let ve vězení. Tomáš Macháček z firmy MedicCor mohl jít za podplácení do vězení až na šest let. Na účet Sarmedu měl podle spisu poslat od jara 2009 do podzimu 2010 870 tisíc korun.

Macháček byl jediným zástupcem společností, které měly Nečesaného uplácet. „Dvě z těchto firem jsou tak velké a mají tak složitou organizační strukturu, že se policii nepodařilo zjistit, která z konkrétních osob dojednávala spolupráci,“ vysvětil už dříve Otipka. V případě poslední firmy spáchala podle něj osoba, jíž byly všechny účetní materiály předány, sebevraždu a materiály se nepodařilo zajistit.

Vrchní soud v Praze tak potvrdil předešlé rozhodnutí Krajského soudu v Liberci, který loni v červenci všechny obviněné osvobodil. Podle soudkyně Evy Drahotové, která v Liberci případ rozhodovala, nebyl v korupční kauze předložen dostatek důkazů. Zároveň soudní senát zrušil zajištění nemovitých věcí obžalovaných. Proti tehdejšímu rozsudku se státní zástupce na místě odvolal. Ani středeční verdikt vrchního soudu ale nemusí být konečný. Státní zástupce ještě může podat dovolání k Nejvyššímu soudu, ale zatím jasné, jestli tak učiní.

„Nelze nic předjímat. Zproštění viny bylo potvrzeno. Je potřeba si počkat, až soud vyhotoví rozhodnutí a rozešle ho všem zúčastněným,“ okomentoval situaci pro Deník Otipka. Nečesaný byl ředitelem Krajské nemocnice v Liberci od srpna 2013 do prosince 2017. Do června 2019 tam byl zaměstnán jako náměstek pro řízení zdravotní péče.