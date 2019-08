Podle státního zástupce odhlasovali nevýhodnou smlouvu a městskou kasu tak údajně připravili o více než pětapadesát milionů korun. Peníze prý mohli ušetřit, pokud by vybrali jinou firmu. Konkurence však byla ze soutěže vyřazena kvůli nesplnění kritérií.

Hlavní líčení provázely osobní výpady mezi některými obžalovanými. To se týkalo především Iva Hařovského a Karla Sibinského.

TRÁVA

Soud ve středu dospěl k závěru, že bývalí radní zákon neporušili. „V žalobním návrhu označený skutek není trestným činem,“ konstatoval předseda senátu Karel Kudrna a dodal: „Celá tato kauza zavání politickým podtextem.

Někteří z obžalovaných si prostřednictvím této kauzy vyřizují účty. Od tohoto se soud naprosto oprostil, aby mohl naprosto nestranně a nezávisle rozhodnout,“ řekl Kudrna.

Radní po celou dobu verzi státního zástupce odmítali. Jak zdůraznili, v roce 2007 bylo nezbytné přijmout rychlé řešení týkající se zeleně. Údržbu chtěli zahájit nejen z estetických, ale také zdravotních a bezpečnostních důvodů. Pokud by neprodleně nevybrali společnost na sekání trávy, hrozily potíže u alergiků.

Další riziko představovala vysoká tráva u silnic a křižovatek, kde mohlo dojít k nehodám. Jak zdůraznil předseda senátu, díky radním se podařilo krizovou situaci vyřešit. „To nebylo za pět minut dvanáct, ale už po dvanácté,“ prohlásil Kudrna.

KAUZA

V rámci středečních závěrečných řečí se obžalovaní mimo jiné shodli v tom, že jim dvanáct let stará kauza negativně ovlivnila život.

„Ta kauza mě neskutečně deptá. Už si přeji, aby to skončilo,“ prohlásil například Radim Miklas. Další ze souzených, Ľubomír Košík, uvedl: „Po šestačtyřiceti letech práce pro mě přijelo policejní auto, odvezli mě na stanici, kde nám vzali otisky prstů, vzorky slin a fotili nás jako nějaké zločince.“

Na lavici obžalovaných usedl i bývalý radní a někdejší starosta Karel Sibinský. „Přišel jsem o řadu lukrativních nabídek. Kauza se podepsala i na mém zdraví,“ řekl.

O svých pocitech mluvil také exradní Milan Bezděk. „Byl jsem tehdy zcela nečekaně zvolen do zastupitelstva a stal jsem se členem rady. Nikdy jsem neměl politické ambice. Bral jsem to jako službu,“ řekl Bezděk a doplnil: „Je mi šestasedmdesát let a takový podzim života jsem si nepředstavoval.“

Obžalovaní, kterým hrozilo až deset let vězení, osvobozující verdikt na místě přijali. „Čekal jsem to,“ prohlásil Sibinský. Rozsudek ale není pravomocný, státní zástupce se proti němu odvolal.

K TÉMATU

Kdo byl obžalován:

Otakar Veřovský

Karel Sibinský

Radim Miklas

Ľubomír Košík

Jiří Voloch

Oldřich Lindovský

Ivo Hařovský

Milan Bezděk



Jak šel čas

2007 - Rozhodnutí o zakázce bylo učiněno v roce 2007.

2013 - První obvinění padla v roce 2013.

2016 - Obžaloba byla podána v létě 2016.

2018 - Hlavní líčení začalo na jaře 2018. Důvodů prodlevy bylo hned několik. Trestní senát, který se měl případem původně zabývat, nejprve opustila jedna z přísedících soudkyň. Mohla by čelit podezření z neobjektivnosti. V minulosti ji totiž s některými obžalovanými pojil pracovní vztah.

Zahájení hlavního líčení pak bylo naplánováno na březen 2017. Tehdy se však nejednalo, jelikož se nedostavil jeden z obžalovaných. A do třetice… Soudkyně, které byl případ přidělen, odešla o několik týdnů později na mateřskou dovolenou a kauzu převzal jiný soudce, jehož senát ve středu všechny obžalované osvobodil.