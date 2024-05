Senát se tak ztotožnil se závěrečným návrhem advokátky Oksany Rizak. Cizinka nejspíš nespravedlivě strávila ve vazbě 8 měsíců. Jestli bude žádat stát o odškodnění, zatím není zřejmé i vzhledem k dalším finančním nákladům, které by kvůli tomu měla. Rozsudek ostatně ještě není pravomocný. Žalobce Jiří Pospíchal, který Ukrajince i po skončení dokazování navrhoval 4,5 roku vězení, si vyžádal lhůtu na případné odvolání. Pokud ho podá, bude věc znovu řešit Krajský soud v Ústí nad Labem.

Yuliia H. byla s rozsudkem spokojena. „Chtěla jsem, aby vyšla najevo pravda. Jsem ráda, že byl rozsudek spravedlivý, že mě neodsoudili jako vinou,“ řekla Deníku. O měsících strávených ve vazbě příliš mluvit nechtěla. „To se ani nedá popsat,“ řekla jenom.

Podle Lucie Beyerové z teplického Centra humanitární pomoci (CeHuPo) měla Yuliia problémy i po propuštění z vazby. Především nemohla najít zaměstnání v oboru záchranář, který na Ukrajině vystudovala. V mezidobí se věnovala dobrovolné práci pro CeHuPo.

Muž: Chtěla mě shodit z balkónu a zlomit mi protézu

K incidentu, po kterém muž skončil ve špitálu s několika bodnými ranami, došlo mezi dvěma bývalými milenci jednoho loňského lednového večera beze svědků. Soud se konfrontoval s dvěma zásadně odlišnými verzemi. Muž tvrdil, že ho Yuliia H. napadla. „Vzala dva nože a začala mě bodat,“ tvrdil invalida s tím, že mu dokonce přikládala nůž na krk, chtěla ho shodit z balkónu a zlomit mu protézu.

Žena oproti tomu tvrdila, že jediné zranění, které mu způsobila, byla drobná ranka na ruce. A to když muži vytrhávala nůž, kterým se začal bodat sám. „Způsobila jsem mu zranění na ruce, abych mu zabránila v dalším sebepoškození. Zranění na břiše jsem neudělala já. Snažila jsem se mu zachránit život,“ zopakovala cizinka i dnes v závěrečném slovu.

Invalida měl rány nožem, prý útočila známá z Ukrajiny. Ta tvrdí, že se bodl sám

Senát se po skončení dokazování, při kterém slyšel řadu svědků včetně příbuzných muže a záchranářů, přiklonil k cizinčině verzi. „Skutek nebyl prokázán,“ rozhodla soudkyně. „Nebylo možno dospět k spolehlivému závěru o vině,“ dodala ještě Yakut v krátkém odůvodnění rozsudku s tím, že k rozhodnutí senát dospěl zejména kvůli nevěrohodnosti invalidy jako klíčového svědka.

Oříšek pro soud: Nezaujatí očití svědci chyběli

Soudní znalkyně v oboru lékařství Andrea Vlčková již dříve uvedla, že zranění, která muž měl, si mohl teoreticky způsobit sám. Obžaloba argumentovala, že muž bezprostředně po incidentu a také později příbuzným a známým líčil věc tak, že ho žena napadla. Stejně jako to potom tvrdil i policii v přípravném řízení a soudu. Soudkyně však připomněla, že to nebyli očití svědci, a tak to senát nepokládal za dostatečný důkaz.

Navíc matka, která svědčila dnes, mluvila o vytržení nože z ruky, což svědčilo pro cizinčinu verzi. Psycholog Štefan Balkó hovořil i o sklonu invalidy k sebepoškozování. Muž podle verdiktu nemá nárok ani na bolestné 1,5 milionu, které po ženě požadoval. Přiznat vysoký nárok ostatně nepožadoval v závěrečné řeči ani žalobce s tím, že jde o přehnaně vysokou a adekvátně nevyčíslenou částku, o níž se má muž ucházet v civilním řízení.

Mohlo by vás také zajímat: V karavanu vozili po Evropě kila marihuany. Teď jsou tepličtí kurýři před soudem