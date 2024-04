Podle státní zástupkyně dospělé motivovalo jejich uspokojení. To je ale podle obžalovaných nepochopení situace. „Já si to neužívala, mám sníženou vzrušivost. Chtěli jsme, aby byl zdravý a šťastný,“ prohlásila žena, která teď už se synem není několik let v kontaktu.

Neměl jsem na plínky a sunar, hájil se u soudu recidivista, proč rozřezal Zuzanu

Podobně mluví muž, který se ve čtvrtek zmínil o své impotenci. „Neprovedl jsem nic v neprospěch tohoto človíčka. Bylo to pro jeho blaho a nápravu,“ uvedl k vytýkanému jednání s tím, že zákonnou hranici ohledně toho, co s nezletilým lze a nelze provádět, dříve neznal ani neřešil. Vysvětlil, že dítě se ve školním věku několikrát do týdne pomočovalo. „Pořád jela pračka, pořád jsem musel řešit matrace,“ uvedl muž. Když prášky ani urologem doporučené přetahování zarostlé předkožky nepomohly, nastoupila takzvané urinoterapie. Tu si muž nastudoval ze stovky až tisíce let starých spisů především východní filozofie, některé knihy přinesl i na jednání.

Podle muže byla urinoterapie před vynálezem penicilinu běžná léčba, humánnější než dnešní lékařství. „To, co vylučujeme, není odpad, ale léčivo,“ tvrdí muž s tím, že nejlepší je pít „urinu“, neboli moč rovnou od zdroje. Dokonce i sklenička k přenosu svým složením vadí. Zkoušel to ostatně i sám na sobě, kdy před ženou klečel a chytal její moč, jak popsal. Podobně k tomu přiměli i chlapce. „Vlastní moč vypít nedokáže, takový jogín není,“ doplnil muž, proč dítě pilo moč od matky. Léčba se prý dařila, dokazovalo to snížení frekvence pomočování.

Kauza žateckých jeslí u soudu: Bývalá vedoucí odmítla, že by ženy děti trýznily

Orgány činné v trestním řízení vyhodnotily zdokumentované seance s pitím moči jako zjevný „pissing“, známý z pornografie. S tím to ale podle obžalovaného nemělo nic společného. A to ani přesto, že u toho podle vlastního foto a videozáznamu masturboval. Onanii vysvětluje tím, že jejím prostřednictvím synovi dodával mužskou energii, která mu chyběla.

Nynějšímu procesu kvůli znásilnění dítěte podle informací Deníku předcházely měsíce, možná i léta handrkování neobvyklé dvojice z Lounska s místně příslušnou přestupkovou komisí a místní policií. Deník o tom informoval zdroj obeznámený s děním v okrese, kde dvojice žila. Jméno redakce zná, kvůli jeho ochraně ho ale nezveřejňuje. Na rozlehlém pozemku, kde muž pěstoval řadu rostlin a podle obžaloby tady přechovával i psychoaktivní konopí a jedovatý durman, se podle zmíněného zdroje střídali jednotlivci nebo i skupiny lidí. Nejspíš podstupovali léčbu nebo seance, vedené mužem, fungovala zde i vlastní měna, alternativní k penězům.

Z lounského soudu zmizelo 16 milionů. Účetnímu hrozí až 10 let za mřížemi

Něco takového dokládají i fotografie a texty na facebookovém profilu komunity, který byl k 18. dubnu 2024 stále funkční, i když na něj už nikdo nepřispěl ničím dalším od 28. března roku 2021. Právě v roce 2021, odkdy se komunita na sociální síti odmlčela, proběhla v domácnosti razie. Kriminálka při ní zajistila řadu snímků a videí, dosvědčujících zneužívání, kvůli kterému se koná současné hlavní líčení. V něm oběma dvěma žalobkyně navrhuje kolem 10 let vězení. Proces nyní senát podle předběžné zprávy soudce odročí. Termín dalšího jednání zatím není zřejmý.

Reportér Deníku se obžalovaného na komunitu zeptal na chodbě soudu v přestávce jednání. „Účastnil jsem se jedné slovanské svatby, to je všechno,“ řekl muž nejdřív. „To byla minulost, nebudu se k tomu vyjadřovat,“ dodal, když ho spoluobžalovaná okřikla, ať nekomunikuje s novináři. Muže ještě instruovala, aby novinářovi zdůraznil přes svého obhájce, že si nepřeje ventilování této skutečnosti a obecně jakýchkoli osobních údajů. Ačkoli obhájce Jiří Koďousek měl s vyslyšením požadavku podle hlasité debaty s obžalovaným problém především vzhledem k tomu, že stránka je veřejně přístupná, nakonec to udělal.

Redakce ani v předchozím článku o kauze, ani v tomto neuvádí jména obžalovaných, přesnější místo jejich bydliště, odkaz na zmíněnou stránku a další údaje, které mohou považovat za osobní. Tím hlavním důvodem je však ochrana poškozeného před jeho identifikací.

Urinoterapie versus pissing Urinoterapie je název pro léčbu z oblasti alternativní medicíny, při které pacient pije svou vlastní či cizí moč, nebo se jí potírá. Společností je převážně vnímána jako kontroverzní či založená pouze na placebo efektu. Neexistují žádné vědecké důkazy, které by potvrzovaly jakýkoli zdravotní přínos této terapie. Pissing je sexuální praktika, při níž je součástí sexuálních aktivit a představ moč a močení. Praktika může být kontaktní i nekontaktní a sexuální vzrušení může navodit i pozorování močící osoby či vůně moči. Praktika bývá často jako forma ponížení součástí sadomasochistických aktivit. Zdroj: Wikipedia.org