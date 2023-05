Oběť zachránili až přivolání záchranáři, kteří ho vrtulníkem transportovali do nemocnice. Policisté násilníka na místě zadrželi a obvinili z pokusu o vraždu a porušování domovní svobody, za což mu hrozilo deset až osmnáct let vězení. Z policejního šetření následně vyplynulo, že motivem brutálního útoku bylo s největší pravděpodobností řešení osobních partnerských vztahů.

„Obviněný zaútočil vůči poškozenému kopy, a to nejméně třemi kopy s nápřahem do oblasti hlavy, následně poškozenému dupl silou na obličej a hrudník a poté průběžně tělo poškozeného obcházel a pokračoval v napadání spočívajícím v opakovaném kopání do různých částí hlavy,“ popsala událost obžaloba.

Pardubický soud potrestal muže za to, že vloni v srpnu brutálně napadl o sedm let mladšího muže. Potyčka začala kolem sedmé hodiny ráno v garáži, následně pokračovala přímo na ulici Štáflova v Havlíčkově Brodě.

„Chtěl jsem mu pomoct, ale byla to blbost,“ snažil se vysvětlit, proč napadaného muže kopal do hrudníku. Poté co mu soudkyně připomněla, že incident vidělo několik svědků, se muž ke všemu přiznal. Soud jeho prohlášení přijal a od dalšího dokazování upustil.

„Chtěl bych se mu omluvit za to, co jsem mu provedl. To, co jsem udělal, nebylo normální, zkazil jsem život jemu, sobě i rodině,“ dodal před soudem viník.

Soud navíc přihlédl k tomu, že muž jednal lhostejně, když si svou oběť fotil.

„V průběhu útoku vešel zpět do garáže, kde vzal ze zaparkovaného vozidla zde odložený mobilní telefon poškozeného a pořizoval snímky bezvládného zraněného těla, které následně zasílal prostřednictvím sociální sítě Messenger,“ doplnila obžalobu státní zástupkyně Lenka Faltusová.

Soudkyně ale přihlédla k tomu, že muž prohlásil vinu a v minulosti nikdy neporušil podmínku.

„Přestože můžeme vidět sklony k páchání trestných činů a nedodržování zákonů, se na vás musíme dívat jako na osobu netrestanou, která doposud ve vězení nebyla,“ dodala Sobotková. Muž, který byl v minulosti souzen za krádeže nebo neplacení alimentů, si tak odsedí osm let.

„Obžalovaný spáchal zločin vraždy ukončený ve stádiu pokusu a přečin porušování domovní svobody, za což se odsuzuje k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání osmi let. Obžalovaný se pro výkon trestu zařazuje do věznice se zvýšenou ostrahou,“ vynesla rozsudek soudkyně Alena Sobotková.

Napadený muž, který měl po útoku mnohačetné otevřené rány na hlavě, zlomeninu lícní kosti a čelisti, zlomená žebra, zhmoždění plic i otřes mozku. Podle lékařů společně s vdechnutím krve s dechovým selháním bojoval o život. Agresor mu tak musí vyplatit 300 tisíc korun za nemajetkovou újmu a duševní útrapy a jeden milion korun zdravotní pojišťovně.

Rozsudek je pravomocný, obžalovaný ani státní zástupkyně se proti rozsudku nechtějí odvolat.