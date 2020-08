Soud dnes nepravomocně zprostil viny z podplácení bývalého premiéra Petra Nečase (ODS), jeho manželku Janu (dříve Nagyovou) i někdejšího náměstka ministra zemědělství Romana Bočka, a to v kauze tzv. trafik pro trojici poslanců ODS. Podle verdiktu se nepodařilo prokázat, že se skutek popsaný v obžalobě vůbec stal. Soud zároveň zastavil stíhání Nečasové, které se týkalo nezdanění luxusních darů od politiků a lobbistů.

Bývalý premiér Petr Nečas (ODS) s maželkou Janou (dříve Nagyovou) na archivním snímku ze 14. září 2017 | Foto: ČTK / ČTK

Státní zástupce Rostislav Bajger tvrdí, že obžalovaní v roce 2012 přislíbili poslancům Marku Šnajdrovi, Petru Tluchořovi a Ivanu Fuksovi lukrativní funkce za to, že se vzdají mandátu a nechají projít vládní daňový balíček, s nímž nesouhlasili. Poté, co byl balíček schválen, se Šnajdr stal předsedou dozorčí rady Čepra a Fuksa členem představenstva Českého Aeroholdingu. Nečasovi a Bočkovi hrozilo až šest let vězení, Nečasové až osm.