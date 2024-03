/AKTUALIZUJEME/ V Plzni začal soud s ukrajinským mladíkem, který loni v létě znásilnil a pokusil se zabít patnáctiletou dívku, s níž se znal. Hrozí mu doživotí.

Viktor Veselovskyy u Krajského soudu v Plzni | Video: Deník/Milan Kilián

Chceš rychlou a bezbolestnou smrt nebo dlouhou a bolestivou, dal vybrat Ukrajinec Viktor Veselovskyy (19) své o čtyři roky mladší známé. Když oboje odmítla, bodl ji do krku. Dívku, která naštěstí měla tolik duchapřítomnosti, že úspěšně předstírala, že je mrtvá, poté polil dezinfekcí, zabalil do pytle, shodil ze srázu a zakryl větvemi. V pondělí 18. března stanul před Krajským soudem v Plzni. „Necítím se být vinen," řekl mladík, kterému hrozí až doživotí. Poškozená chce odškodné necelých půl milionu korun.

Zdroj: Deník/Milan Kilián

Veselovskyy mladou Plzeňanku dobře znal. Podle obžaloby s ní již na podzim roku 2022, tedy v době, kdy jí ještě nebylo ani 15 let, měl nejméně třikrát pohlavní styk. O tři čtvrtě roku později, 8. srpna 2023, se rozhodl, že si ho vynutí násilím. Dívce namluvil, že musí odnést nějaké věci známému. Uvěřila mu a společně se vydali k řece poblíž areálu střelnice v Plzni-Lobzích. Mladý cizinec evidentně počítal s tím, že se domů vrátí sám. „Měl s sebou v batohu mimo jiné lepicí pásku, igelitové pytle, zalamovací nůž, další nůž a lahev roztoku SAVO,“ uvedl státní zástupce Jiří Richtr. Mladík podle obžaloby poté změnil směr trasy a následně známou spoutal lepicí páskou, povalil ji na zem, svlékl ji a vykonal na ní soulož. Pak ji odvedl k nedalekému lesíku, kde ji měl pod pohrůžkou přinutit k orálnímu sexu.

Tím ale utrpení dívky zdaleka neskončilo. Pak jí způsobil na přední ploše krku řeznou ránu o velikosti 5 cm a řekl jí, že „než vykrvácí, bude to trvat dva dny, takže má na výběr mezi rychlou a nebolestivou smrtí, nebo dlouhou a bolestivou“, a jelikož dávala najevo, že nechce ani jednu z možností, bodl ji nožem do krku. Dívka poté padla k zemi a předstírala, že je mrtvá. Ukrajinec, který v Plzni žije s rodinou delší dobu a není válečným uprchlíkem, poté ve snaze zabránit svému odhalení podle obžaloby dívku svlékl, zabalil ji do pytle, nalil na ni SAVO a shodil ji ze srázu do lesního porostu, kde ji zakryl kůrou a větvemi.

Poté, co odešel, se zbědované Plzeňance podařilo dostal z místa pryč a zavolat si zdravotnickou záchrannou službu.

Slíbil překvapení, místo toho ji chtěl ubít kladivem. Zmírnění trestu nedosáhl

V pondělí stanul Veselovskyy, který rozhodně nepůsobí dojmem brutálního vraha, spíše vypadá jako vyjukaný kluk, u soudu. „K pohlavnímu zneužití se doznávám, bylo to v době, kdy jsme měli vztah. Začal jsem s ni chodit, když ji bylo 13, sex jsme měli v jejich 14, věk jsem znal. Byl to dobrovolný sex, vím, ze jsem udělal chybu," vyjádřil se k dřívějšímu vztahu s poškozenou dívkou. „Ke znásilnění se ale nedoznávám, byl to dobrovolný sex. K pokusu vraždy se doznávám částečně, bodl jsem a sekl, což způsobilo zranění," řekl k činu z loňského léta mladík, který v České republice žije už déle, má tu trvalý pobyt. Do svého zadržení i pracoval, zaměstnaný byl přes agenturu.

S dívkou se rozešel na podzim 2022. „Pohádali jsme se kvůli mému odjezdu na Ukrajinu, já tam pak jel za babičkou a kamarády. Dohodli jsme se ale, že budeme kamarádi. Po mém návratu jsem si našel dívku, ale i tak jsme se občas vídali, byť to mé přítelkyni trochu vadilo," pokračoval.

V osudný den ho měla podle jeho výpovědi, kterou podává slušnou češtinou, kontaktovat sama poškozená. „Volala mi a chtěla se vidět, dohodli jsme se na osmou, pohádal jsem se kvůli tomu s přítelkyni, která byla v tu dobu u mě v pokoji," popsal. „Ještě před setkáním s poškozenou jsem byl s přítelkyni a kamarádem nakoupit, koupili jsme kvůli úklidu pytle a savo, kvůli elektronickým cigaretám zalamovaci nůž, potřeboval jsem ostrý. Pak jsem se vypravil za ní, šli jsme si povídat do parku, ona pak chtěla, abych šel k ni na kávu. Pak jsme měli sex, chtěla to," pokračoval v líčení.

Bála se, že jí vezmou dítě, tak ho léčila dle internetu. Miminko zemřelo

Poté chtěl mladík od ní odejít. „Já chtěl domů, ona šla za mnou, řekla, ze chce být se mnou. Ještě předtím se ptala, co mám v tom batohu, smála se, k čemu mám hnojivo, Savo a tak. Šli jsme, proti nám jel někdo na kole, ona se ho hrozné lekla, pak viděla divného člověka, kterého se bála, tak nechtěla jít přes velký silniční most, šli jsme jinudy, chtěli jsme jít přes Božkov ke mně na Slovany," uvedl dál.

„Zeptala se, jestli si ještě nechci užit, jestli nechci sex. Řekl jsem OK, svlékla si kalhoty, kalhotky, boty a podprsenku. Pak ale někdo šel, venčil psa, tak jsme se rychle oblékli, já jí pomáhal. Do batohu jsem hodil její spodní prádlo a nůž, který jí vypadl. Na další místo jsme šli k takovému plotu. Nabídla mi pak orální sex, ale já jí řekl, ať počká, že si chci popovídat. Mluvili jsme o našem vztahu, kdo může za to, že se rozpadl. Ptala se, jestli budu s ní, nebo s přítelkyní Sofií," líčil Ukrajinec.

Poté mělo dojít k orálnímu sexu. „Přiznal jsem ale, že myslím na Sofii, ona se naštvala a skončila. Pak jsme se pohádali, nadávala mi, hodila po mě pásku, kterou jsem měl z práce a chtěl ji použit na opravu. Pak na mě chrstla Savo, na záda, já se před ním otočil. Savo jsem jí vzal a dostal facku. Pak jsem ji s ním polil. Hádali jsme se, byla agresivní, strkala do mě. Vzal jsem do ruky nůž a myslel, ze přestane," vypovídal s tím, že mu také nadávala do Ukrajinců a podobně.

Družku zmasakroval sekáčkem a nožem. Chtěla to, tvrdí. Soud se mu vysmál

Poté ji měl odstrčit a švihnout nožem. „Ona zařvala, začala nadávat a já si uvědomil, že jsem ji asi zranil. Viděl jsem kapky krve na krku. Ona se zhroutila, spadla na bok," dostal se ve výpovědi ke kritickým okamžikům toho večera. „Já začal panikařit. Udělal jsem, co jsem udělat nechtěl, zabil člověka. Přemýšlel jsem, co mám dělat, první, co mě napadlo, že se jí musím zbavit. Myslel jsem, že je mrtvá, ležela, nehýbala se. Zkusil jsem ji vzít za ruku, zda chladne," vypovídal Veselovskyy.

Poté vyndal z batohu zalamovaci nůž a pásku. „Rozřezal jsem na ní věci a svlékl ji. Nalepil jsem jí na břicho a další části těla pásku, pak jsem přes ni dal pytel přelepený páskou. Viděl jsem to ve filmech. Pak jsem ji chytil za nohy a táhl ze srázu. Upadl jsem, ona se pak skutálela dolů. Potom jsem ji přehodil přes spadlý strom a zakryl. Dal jsem na ni kůru," dostal se k finále svého jednání.

Poté vylezl nahoru, naházel do pytle její oblečení i mobil. „Šel jsem po poli a začalo mi vše docházet, řekl jsem si, ze mě policie stejně najde, tak jsem tam zahodil nůž. Šel jsem na zastávku autobusu, dojel domů na Slovany. To už bylo ráno. Volal jsem kamarádovi, že nejdu do práce. Rozhodoval jsem se, zda jít na policii. Šel jsem si na chvíli lehnout. Pak přišla Sofie, vzbudila mě. Ptala se, co se stalo, řekl jsem, že jsem udělal hroznou věc, že si to musím vyřešit sám. Pak už přijela policie," zakončil své téměř tříhodinové líčení Veselovskyy.