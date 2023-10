Jenže banální krádeží to neskončilo. Banda při zkoušení oblečení nečekaně surově napadl prodavačku, vše doprovázel vulgaritami. „Bil mě oběma rukama, pěstmi, útočil na obličej a hrudník. Bylo to deset dvacet ran. Pak jsem spadla na zem a asi na chvíli omdlela. Když jsem se probrala, stál nade mnou, vulgárně nadával a chtěl prachy. Když jsem se doplazila k pokladně, ještě jsem dostala. Pak jsem mu ji otevřela, on si vzal peníze, vzal i bundu ležící vedle a odešel, přičemž mi vyhrožoval, že když to oznámím, že mě zabije. Opravdu jsem měla strach,“ líčila soudu žena, která má z obžalovaného i po bezmála dvou letech takové obavy, že ho nedokázala vidět ani na videu, natož osobně.

„Když jsem do obchodu po jejím telefonátu přijel, byla zakrvácená a všude byla krev. Vypadala, jako by ji někdo zmasakroval. Je to neuvěřitelné, pro takový pakatel téměř zabije starou ženskou,“ uvedl majitel prodejny.

Žena podle znalkyně utrpěla středně těžkou posttraumatickou stresovou poruchu. „Bojím se lidí, neustále se otáčím, kdo je za mnou. Skončila jsem v práci, na nákupy se mnou musí chodit manžel, bojím se sama na chatě, vrací se mi vzpomínky,“ popsala některé z problémů poškozená.

Banda u soudu prohlásil vinu, ale vzhledem k tomu, že nebylo zřejmé, zda vůbec tento institut vzhledem ke svému nízkému IQ pochopil, to soud odmítl. Banda pak otočil, a přestože pár minut předtím řekl, že vše, co je v obžalobě, je pravda, ve výpovědi svůj čin bagatelizoval a tvrdil, že ženě dal jen jednu facku. Dle svých slov jí nevyhrožoval ani nenadával. „Je mi hrozně líto, co jsem udělal. Byl jsem ožralý a zfetovaný, všeho lituji. Omlouvám se, budu mít výčitky do konce života,“ tvrdil.

Senát v čele se soudkyní Helenou Przybylovou přidal Bandovi ke 44 měsícům, jež si už odpykává za předchozí trestnou činnost, dalších šest let a čtyři měsíce. Celkem tak ve věznici se zvýšenou ostrahou stráví rovných deset let. „Významně přitěžující okolností byla použitá intenzita násilí ve vztahu k poškozené, starší ženě, následky a bezúčelnost použitého násilí, kdy soud dospěl k závěru, že násilí v daném případě vůbec nebylo nutné k dosažení cílů útoku,“ vysvětlila Przybylová.

Verdikt není pravomocný, obě strany si ponechaly lhůtu.