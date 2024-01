Ukrajinec Vitalii Midianko (30) strhl v plzeňském městském parku na zem ženu, serval z ní kalhotky a chtěl ji znásilnit. Když volala o pomoc, dal jí do obličeje tak silnou ránu pěstí, až omdlela. Její bezmocnosti nakonec nevyužil k tomu, aby ukojil svůj chtíč, ale o 15 let starší ženu 'jen' oloupil o veškeré peníze a poté z místa utekl.

Vitalii Midianko u Okresního soudu Plzeň-město. | Video: Deník/Milan Kilián

Za loupež a pokus znásilnění mu hrozilo až deset let kriminálu, ale u soudu vyvázl cizinec, kterého na líčení doprovodila jeho manželka, s podmínkou.

Incident se odehrál loni v noci z 1. na 2. června. Ukrajinec a jeho oběť, cizinka Viktorie, která má dvě národnosti, se v parku neviděli poprvé, již předtím spolu popíjeli v jednom z plzeňských podniků. Tam bylo vše v pořádku, ale venku se Midianko změnil v bestii. V parku na náměstí Míru ženu uchopil za ruku a vyzval k zastavení. Když na jeho jednání reagovala tím, že se mu snažila ze sevření vytrhnout, zeptal se jí, proč nechce šu..t mladšího. Reagovala na to dotazem, zda není nemocný, což ho vydráždilo k surovému útoku.

Zdroj: Deník/Milan Kilián

„Udeřil ji pěstí do obličeje a strhl na zem, kde ji jednou rukou chytil za krk a druhou rukou vyhrnul šaty. Uchopil spodní kalhotky a strhl jí je z těla,“ popsala v obžalobě státní zástupkyně Jana Korbelová. Dodala, že když se nebožačka bránila a volala o pomoc, udeřil ji pěstí do obličeje tak silně, že krátce ztratila vědomí. To zřejmě zchladilo jeho sexuální choutky, ale hodlal si přijít na své aspoň finančně. „Bezprostředně poté jí z kabelky ze dvou peněženek odcizil finanční hotovost nejméně 3300 euro, 500 forintů a 731 ukrajinských hřiven. Peněženky bez hotovosti hodil směrem k poškozené a z místa činu uprchl,“ popsala Korbelová. Peníze si ale užít nestačil, dopadla ho policie a vrátily se majitelce.

Za loupež a pokus znásilnění hrozilo Midiankovi vězení na dva roky až deset let, u plzeňského městského soudu vyvázl ale s podmínkou. Pomohlo mu, že nezapíral. „Jsem vinen, vše se odehrálo tak, jak je v obžalobě,“ uvedl Midianko, jemuž se podařilo uzavřít se státní zástupkyní dohodu o vině a trestu. U soudu jinak téměř nepromluvil, ani závěrečnou řeč nevyužil k tomu, aby se alespoň omluvil za to, co udělal.

Midianka přišla k soudu podpořit jeho manželka. Na otázku Deníku, zda to znamená, že mu odpustila, co udělal, nechtěla odpovídat, řekla jen „nerozumím“.

Obžalovaný si dohodl trest 28 měsíců, podmíněně odložený na zkušební dobu 30 měsíců. Senát v čele se soudkyní Kateřinou Kubiasovou dohodu schválil. Podle předsedkyně senátu není pochyb o tom, že se čin stal, jak je uvedeno v obžalobě. Svědčí pro to nejen přiznání obžalovaného, ale i řada dalších důkazů včetně výpovědi poškozené či stop zajištěných na místě. „Trest je přiměřený,“ uzavřela Kubiasová. Poškozenou, která chtěla odškodné 50 tisíc korun, odkázala na řízení ve věcech občanskoprávních. Verdikt je pravomocný.