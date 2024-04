Vyšetřovacího pokusu v domě v Lubné, kde žil kamarád Pavla J., se účastnili policisté, obhájci obou obžalovaných, státní zástupkyně a vypovídal tady poměrně detailně obžalovaný Alexandr G. Při pokusu šlo hlavně o přenos a intenzitu zvuku elektrického křovinořezu ze sklepa, kde jím měli obžalovaní poškozeného mladíka týrat a řezat po těle.

Ze sklepa se opakovaně ozývá: Au, to bolí, už dost. „Něco takového křičel. Nepamatuju si přesně, co křičel, bavili jsme se tady nahoře. Dveře byly zavřené. Ozýval se křik ze sklepa. Dole byl Pavel,“ popisoval při vyšetřovacím pokusu v Lubné Alexandr G.

VIDEO: Vrazi z Pohodlí se zpovídají z brutálního mordu, hrozí jim až 30 let basy

Otázkou také je, zda ostrý zvuk křovinořezu byl slyšet venku a nahoře v domě. „Je otázka, jestli tu tehdy byli potichu nebo byl hluk. Těžko posoudit situaci. Bavili se? Požili marihuanu, pivo… Když jsme potichu, můžeme říct, že něco slyšet je,“ podotkl při pokusu v domě obhájce Pavla J. Pavel Novotný.

Obžalovaný Alexandr G. potvrdil, že se na verandě normálně bavili. Videozáznam v soudní síni bedlivě sledoval obžalovaný Pavel J., usmíval se a dělal si během promítání poznámky. „Bylo to v létě, neustále tam jezdí zemědělská technika, poblíž je zemědělské družstvo, taky tam hrála hudba,“ vystoupil s doplněním Pavel J.

Já jsem nevraždil. Pavel J. v kauze Pohodlí rozdává u soudu úsměvy fotografům

Dům v Lubné patří kamarádovi Pavla J., ten se úterního jednání účastní jako svědek. Současně je také obžalovaný, ale jeho případ se bude projednávat u Okresního soudu ve Svitavách. Osudný den, kdy do Lubné přijel na návštěvu Pavel J. s Alexandrem G. a poškozeným, byl doma s kamarády.

„Pavel mi volal, že veze bordel. Stavoval se na pivko běžně, myslel jsem si, že něco vyklízel a vyloží něco u mě,“ vypověděl kamarád obžalovaného. Jeho výpověď se však liší od těch v přípravném řízení a svědek přiznal, že po alkoholu a omamných látkách mívá výpadky paměti.

Obžalovaný Pavel J. se účastní všech výslechů svědků. Má výhrady a občas skáče při výslechu do řeči. Předseda senátu Jan Šlosar ho za to několikrát napomenul.

Přesto na osudný červencový den roku 2022 vzpomínal. „Seděl jsem na zahradě, když přijeli. Šel jsem se podívat, proč hned nejdou a viděl jsem, že Pavel někoho od auta vede, toho jsem neznal. Řekl, že za chvíli zase pojedou. Šli do stodoly, Pavel i Saša. Slyšel jsem sekačku, nepoznal jsem, jestli to jde od sousedů nebo od nás. Křovinořez držel Pavel, když jsem byl ve sklepě. Šel jsem do sklepa, protože mi přišlo divný, co se tam děje. Kluk byl uvázaný za ruce. Asi ho chtěli postrašit, měl šlince na boku a na noze,“ popsal předvolaný svědek.