Druhé přelíčení zahájil výslech posledního svědka a přečtení dopisu, který poškozenému zaslal obžalovaný Patrik I. „Lituji svého morálního selhání. Mrzí mě, že jsem nenašel dostatek odvahy, abych tomu zabránil. Ze zbabělosti a strachu jsem se nedokázal zachovat správně. Omlouvám se,“ stálo v dopise mladému Vietnamci.

Obžalovaní se pak stejně jako při předchozím jednání obviňovali navzájem. Vinu házeli především nejstaršího a již dříve trestaného Michala V. Ten podle žalobkyně Zuzany Zámoravcové vylákal loni v únoru poškozeného ven z bytu s tím, že mu prodá zmíněný tabák za 140 tisíc korun.

„Na ulici ho pak Patrik I. třikrát udeřil baseballovou pálkou do hlavy. Poté mu natáhli na hlavu igelitový pytel a odvezli ho autem obžalovaného Trana do lesa u Bílovic nad Svitavou na Brněnsku, kde po něm Marek V. a Patrik I. chtěli peníze. Poté mu vpravili do těla extázi, zkopali jej a nechali ho tam ležet," uvedla žalobkyně.

Právě jedna ze tří ran pálkou do hlavy mladému Vietnamci poranila mozek tak, že následky bude zřejmě mít do konce života. „Nejzávažnější z úderů poškozenému rozbil lebku od kosti spánkové až po kost klínovou, což poranilo cévy a způsobilo krvácení do mozku. Poškozený měl rovněž pohmožděný obličej, roztržený ušní lalůček a řadu obranných poranění,“ popsal soudní znalec Zdeněk Horák.

Po odjezdu z lesa si muži měli rozdělit 140 tisíc, které mladíkovi uloupili. Patrik I. a Tran dostali po sedmi tisícovkách, o zbylých 126 tisíc se rozdělili Marek V. a Vojtěch H.

Další přelíčení předseda soudu kvůli časové náročnosti odročil na 3. července. Obžalovaným za zvlášť surový pokus o vraždu hrozí až dvacet let ve vězení, případně výjimečný trest.