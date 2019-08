Paliar vloni v dubnu havaroval se Škodou Superb mezi obcemi Hluboká a Loučim na Domažlicku. Zdemoloval dva ploty, projel zahradou a nakonec skončil v potoce. Z místa poté utekl a až později se k havarovanému vozidlu vrátil v doprovodu svého otce, o kterém tvrdil, že vůz řídil. Nechal se ale odvézt na odběr krve, který prokázal, že měl v sobě více než jedno promile alkoholu.

Policistovo tvrzení, že neřídil, zpochybnily výpovědi svědků i odebrané biologické stopy z airbagu řidiče, a tak byl trestně stíhán. V přípravném řízení nevypovídal, promluvil až u soudu. Tam se k řízení auta přiznal, ale popřel, že by před jízdou pil. Uvedl, že si v rozrušení po nehodě dal několik panáků na uklidněnou. Protože se nepodařilo prokázat, že havaroval opilý, musel ho soudce domažlického soudu Jan Švígler zprostit obžaloby a jeho případ postoupit k vyřízení krajskému policejnímu řediteli. Připomněl ale, že Paliar jel ve chvíli nehody více ne stodvacetikilometrovou rychlostí a zkritizoval jeho chování.

Policejní mluvčí Martina Korandová Deníku ve středu potvrdila, že krajský policejní ředitel již ve věci rozhodl, zatím ale nemohla být konkrétní. Podle zjištění Deníku potrestal Paliara odnětím služební hodnosti inspektor. „Podle služebního zákona to pro mě znamená jediné – propuštění od policie,“ řekl Deníku Paliar. „Pan ředitel se rozhodl, jak se rozhodl, a já to akceptuji. Víc to komentovat nebudu,“ dodal.