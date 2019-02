Vazební zasedání navíc provázela zvýšená bezpečnostní opatření. Návrh na uvalení vyšetřovací vyzby podali kriminalisté, kteří Litevce obvinili ze zločinu násilí proti úřední osobě se zbraní a přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky, protože řídil pod vlivem kokainu. Rozhodování soudu trvalo bezmála dvě a půl hodiny. „Soud nakonec návrh na vazbu akceptoval a obviněný byl transportován do vazební věznice Brno,“ potvrdila rozhodnutí soudu krajská policejní mluvčí na Vysočině Dana Čírtková.

Litevci hrozí v případě prokázání viny trest od šesti měsíců do šesti let a vyhoštění ze země. Cizinec byl k soudu předveden s pouty na rukách. Na sobě měl montérky a na nohách místo bot pantofle. Oblečení mu zapůjčila policie. „Sám o náhradní oblečení policisty požádal, protože to své měl kompletně promáčené a špinavé od toho, jak se snažil skrývat v terénu. Kromě toho musel být převezen na vyšetření k lékaři, protože si ztěžoval na bolest zad,“ vysvětlila Dana Čírtková.

Řidič ujížděl po dálnici D1 ve směru jízdy na Brno ve čtvrtek kolem půl dvanácté dopoledne. Za Velkým Meziříčím z dálnice sjel a pokračoval po silnicích nižších tříd na Žďársku.

Řidič nereagoval na výzvy policie k zastavení, a na jednu z hlídek se snažil dokonce najet. „Přitom narazil do služebního vozidla a poškodil ho,“ uvedla mluvčí policie Dana Čírtková. Škodu policie odhadla na třicet tisíc korun. Při nehodě nebyl nikdo zraněn.

U Ořechova krátce před půl jednou odpoledne řidič zastavil a utekl. Do oblasti vyrazily dostupné policejní hlídky, byl nasazen policejní vrtulník a kynologové se služebními psy.

Policisté také úplně uzavřeli silnici I/37 mezi Osovou Bítýškou a Křižanovem a na silnicích v okolí obcí Kadolec, Ořechov, Heřmanov a Březejc kontrolovali všechna projíždějící vozidla. Krátce po třetí hodině odpoledne se podařilo muže zadržet a umístit do policejní cely.