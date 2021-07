Soud poslal Kočku do vazby. Obává se možného ovlivňování svědků

ČTK





Obvodní soud pro Prahu 4 poslal do vazby pražského podnikatele Jana Kočku a dalšího ze tří lidí, kteří čelí obvinění z vydírání. Důvodem je obava z možného ovlivnění svědků. Novinářům to dnes po jednání soudu řekl státní zástupce Tomáš Saňa. Trojice podle policie napadla sedmapadesátiletého muže a nutila ho k převodu firmy. Podle Kočkova advokáta Vlastimila Rampuly je důvodem vazby fakt, že policie nedokončila výslech svědka, který je zároveň poškozeným. Vazba by tak podle něj mohla trvat jen pár dní.

Podnikatel Jan Kočka | Foto: ČTK