Podle státního zástupce počátkem září převzal v tramvaji od neznámého pasažéra několik balení zombie drogy, kterou poté rozdal nebo prodal svým známým. Některé z nich postihly vážné zdravotní potíže a museli být záchrannou službou převezeni do nemocnice.

Obžalovaný se k distribuci přiznal. Nezjištěný „dobrodinec“ se ho prý během jízdy tramvají zeptal, zda nechce zkusit „trávu“ silnou jako hašiš. „Moc nemluvil, ani se nepředstavil,“ řekl obžalovaný. Droga se pak dostala k dalším lidem.

ZKUŠENÝ, ALE…

Jeden z uživatelů, který marihuanu kouří patnáct let, po prvním potáhnutí zkolaboval. Jeho známý jej přitom upozornil, že droga již poslala „do kolen“ několik osob.

„Potáhl jsem si, začala se mi točit hlava, měl jsem závratě, polilo mě horko po celém těle. Pak se mi zatmělo před očima. Probudil jsem se až v nemocnici, kde mi dávali kapačky,“ vzpomínal.

Podobně dopadli i další lidé, kteří měli s drogami mnohaleté zkušenosti. „Šel jsem hned k zemi. Bylo mi hrozně špatně, točila se mi hlava. Nemohl jsem se pohnout ani mluvit. Nějakou dobu jsem byl v bezvědomí. Po probrání jsem se poblil,“ řekl jeden z intoxikovaných.

RYCHLÝ NÁJEZD

Další přiotrávený člověk prohlásil: „Mělo to rychlý nájezd. Do deseti sekund se mi udělalo špatně. Srdce mi začalo prudce bít. Motal jsem se ze strany na stranu. Začal jsem mít strach. Myslel jsem si, že je to můj konec,“ uvedl.

Někteří lidé si drogu vzali v práci na noční směně. Zbytek „šichty“ strávili v nemocnici, o zaměstnání pochopitelně přišli.

Soud Štefanu V. nepravomocně uložil osmnáct měsíců vězení s podmíněným odkladem na dvouletou zkušební lhůtu. Muž měl velké štěstí, že nikdo nezemřel. Jinak by dopadl jako jiný obžalovaný v kauze syntetických drog, jehož případem se nyní zabývá Krajský soud v Ostravě. Dotyčný podle státního zástupce sehnal drogu, po jejímž užití zemřel jeho kamarád. Hrozí mu až osmnáct let žaláře.