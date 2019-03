Ke krvavému incidentu došlo 8. dubna předloňského roku v Petřvaldu, kde si Maroš G. bez potřebného povolení postavil své sídlo. To pojmenoval Rezidence Reskátor.

Arogantní chování se nelíbilo sousedům, s nimiž měl dlouhodobé spory. Maroš G. se je nakonec pokusil zastřelit z nelegálně držené pistole. Když manželé osudného dne vyjížděli ze svého pozemku, postavil se proti jejich autu se zbraní v ruce. Muže sedícího na místě spolujezdce zasáhl do hrudi. Pak namířil na ženu za volantem. Rána ale kvůli zaseknutému náboji nevyšla. Toho řidička využila, rozjela se proti Maroši G. a narazila do něj. Manželé vyskočili z auta a dali se na útěk. Reskátor po nich pětkrát vystřelil. Muže třikrát zasáhl a způsobil mu velmi vážná zranění.

Po činu se pokusil zapálit jejich dům. Pak si přiložil zbraň k hlavě a zmáčkl spoušť. Lékaři mu život zachránili, postupně však začal ztrácet zrak a nyní je slepý. Obžalovaný prohlásil, že si na útok nepamatuje. „Já si ten den nepamatuji. Nevěřím tomu, že jsem střílel,“ vypověděl.

Maroš G. s trestem nesouhlasil, naopak sám sebe pasoval do role oběti. U olomouckého vrchního soudu se v úterý domáhal zrušení verdiktu. Neuspěl. „Odvolání obžalovaného jsme zamítli jako nedůvodné. Podle nás soud prvního stupně zcela správně zjistil skutkový stav a správně jej posoudil,“ uvedl mluvčí vrchního soudu Stanislav Cik s tím, že obžalovanému hrozil trest od patnácti do dvaceti let. „Soud zcela správně uložil trest na samé horní hranici trestní sazby,“ dodal Cik.

Odvolací soud také potvrdil vyhoštění na dobu neurčitou. „I tento trest je zcela na místě, a to i přesto, že obžalovaný má v České republice dům a rodinné vazby. Nelze totiž pominout mimořádnou závažnost tohoto trestného činu,“ uzavřel Cik. Proti verdiktu vrchního soudu není odvolání.