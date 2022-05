Někdejší náměstek primátora Liberce Pavel Krenk a zastupitel Jiří Zeronik byli odsouzeni za trestný čin podvodu a trestný čin zneužívání pravomoci úřední osoby. Zeronik si vyslechl verdikt tříletého trestu s odkladem na zkušební dobu pěti let a musí zaplatit 300 tisíc korun, navíc ho soud potrestal propadnutím majetku v hodnotě 150 tisíc. Krenk si vyslechl rovněž rozsudek tří let s odkladem na pět let, zaplatit musí peněžní trest ve výši 600 tisíc korun. Oba dva pak musí nahradit vzniklou škodu městu Liberci ve výši 1 milion a 531 tisíc korun a Sportovnímu areálu Ještěd ve výši přes půl milionu korun. Oba se na místě proti rozsudku odvolali.

„Podmíněné tresty odnětí svobody reflektují osoby obžalovaných a charakter trestné činnosti, kdy byli odsouzeni pouze za jeden skutek, a ne pět. Soud přihlédl i k době, která uplynula od spáchání trestného činu a proto byla zvolena kombinace odnětí trestu s nejdelší zkušební dobou a nejdelším trestem odnětím svobody, ale spolu s citelnými peněžitými tresty, které odvíjejí i majetkové poměry obžalovaných,“ uvedla k verdiktu soudkyně Eva Drahotová.

S rozhodnutím soudu je spokojen i státní zástupce Jan Černý: „Soud rozhodl vesměs podle mého návrhu. Ponechal jsem si lhůtu na odvolání pouze proto, že soud ponechal jinou právní úpravu.“ Protože se kauzou zabývají soudy už od roku 2013, dotkla se jí novela trestního zákona, kde došlo k různým změnám ve výši trestu a tedy k nim musí soudy přihlížet.

Odsouzený Krenk svou vinu odmítá. „Na jednu stranu slyším rád, že čtyři z pěti skutků byly zproštěné. Jsme na dobré cestě a myslím, že to dotáhneme do konce. Aby se potvrdilo, co říkáme od samého začátku, že nedošlo k žádnému poškození ani žádnému trestnému činu,“ komentoval rozsudek Krenk. Podle svých slov neví, proč by měl být trestán za něco, co prý nejen neudělal, ale ani se transakce nezúčastnil.

„Smlouvy se podepisovaly proto, že se jednalo o pořízení posledního dílku mozaiky do celého lyžařského areálu na Ještědu, tak jak byla připravena společností Snowhill, která se následně uzavřela a pronajal se celý areál. Já bych, co se týče věcné podstaty, asi postupoval stejně. A co se dělo potom a jak se to odvíjelo, za to by se měl zodpovídat ten, kdo se o to staral a kdo to podepsal,“ dodal Krenk. Jiří Zeronik se k rozsudku vyjádřit odmítl.

Kauza se táhne již od roku 2013 a týkala se pěti obchodů s pozemky z let 2003 až 2006. Čtyři skutky nyní soud již neřešil, neboť nebyly prokázány. Zabýval se pouze jedním případem, kdy měli Krenk jak předseda představenstva Sportovního areálu Ještěd a Zeronik coby jeho tajemník směňovat či prodávat pozemky za pro město nevýhodné ceny. Konkrétně šlo o směnu zahrady v centru města za louku na Pláních na Ještědu, která je v zimě sjezdovkou. Prodat měli pozemek pro majitele nevýhodně a tím ho poškodit.