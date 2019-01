Druhá část korupční kauzy bývalého středočeského hejtmana Davida Ratha se dostala k soudu. Hlavními obviněnými je devět lidí a osm firem z uplácení a manipulací při zadávání veřejných zakázek Středočeského kraje a krajských nemocnic. Kromě bývalého hejtmana zde figuruje například i bývalá ředitelka kladenské nemocnice Kateřina Kottová a její manžel Petr Kott. David Rath svou vinu odmítá, před začátkem zopakoval, že žádné úplatky nebral. K soudu si rovněž přinesl obrázek hlemýždě, aby upozornil na to, že se případ objevil u soudu až po sedmi letech. Informoval o tom server iRozhlas.

Ostře sledovaný případ spojovaný nejčastěji se jménem někdejšího hejtmana Davida Ratha (který se rovněž octl mezi obžalovanými, byť samotná trestní věc nese označení „MUDr. Kateřina Kottová a spol.) budí pozornost i tím, že mezi obžalovanými figurují také firmy. V médiích bývá v této souvislosti nejvíce připomínán stavební gigant Metrostav.

Obžalovaní vinu odmítají

Pozornost v souvislosti s tímto případem vyvolal i nucený odchod někdejšího ředitele středočeských záchranářů Martina Houdka, který se rovněž ocitl mezi obviněnými – a následně souzenými. Obžalovaní vesměs vinu odmítají.

Podle obžaloby si David Rath, Kateřina Kottová a Petr Kott domlouvali na přelomu let 2011 a 2012 úplatky za zmanipulování tendrů za stovky milionů korun na nákup sanitek pro středočeskou záchrannou službu, rekonstrukci pavilonu kolínské nemocnice, stavbu pavilonů v mladoboleslavské nemocnici a přestavbu části kladenské nemocnice.

Kriminalisté, s jejichž poznatky se státní zastupitelství ztotožnilo, dospěli k závěru, že někteří z obviněných měli požadovat úplatky v celkovém objemu 66,4 milionu korun – a z toho údajně skutečně dostali 3,4 milionu. Dalším platbám měly údajně zabránit policejní zákroky v květnu 2012.

Není dostatek důkazů

David Rath znovu zopakoval, že úplatky nebral a k jeho odsouzení není dostatek důkazů. „Tam jsou jediné věci a to jsou nějaké odposlechy z roku 2011 a 2012, které státní zastupitelství interpretuje nějak. Přitom ty odposlechy jsou nesrozumitelné, zmatené, sestříhané a není z nich patrné, oč se vůbec jedná,“ popsal Radiožurnálu Rath.

Ten také považuje celé řízení za zbytečné vyhazování peněz. "Vyhazují peníze daňových poplatníků oknem. Bude to stát zase jako to první řízení, které také není skončeno, mnoho milionů. To, co to už stálo na soudech a policiích a státních zástupcích, stojí daleko víc, než co tvrdí, že jsme měli dostat na nějakých úplatcích. Přitom podotýkám, v tomto případě a v těchto případech žádná škoda nikomu nevznikla,“ dodal podle iRozhlasu Rath.

Bývalý středočeský hejtman rovněž upozorňoval na to, že se případ dostal k soudu až po sedmi letech. K soudu si tak přinesl transparent s obrázkem hlemýždě a nápisem prokurátor. "Za to by se měl někdo zodpovídat," prohlásil.

Nově chce do hry vstoupit i Středočeský kraj. Jeho radní v pondělí odhlasovali – jednomyslně, jak zdůraznil radní pro oblast bezpečnosti a zdravotnictví Robert Bezděk – že se v rámci trestního řízení připojí k nároku na náhradu škody. Podle současného vedení vznikla hejtmanství v souvislosti se zakázkou na rekonstrukci hostivického gymnázia škoda za tři miliony korun. Samostatně ještě budou uplatňovat další nároky dvě krajské akciové společnosti – oblastní nemocnice v Kladně a v Kolíně.

Není ukončeno ani projednávání první větve kauzy

Pravomocně zatím není ukončeno ani projednávání první větve kauzy. V té krajské soud nepravomocně rozhodl o nejpřísnějším trestu právě pro exhejtmana Ratha (vyměřil mu 8,5 roku za mřížemi plus citelnou finanční sankci). O vině i trestech rozhodl také v případě dalších obžalovaných, jichž byla v první větvi desítka. Nyní se čeká, až Vrchní soud v Praze nařídí jednání odvolacího senátu.