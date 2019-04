Podle obžaloby měli Lukáš B., Martin I., Václav M., Lukáš N. a Petr S. na různých anarchistických webech zveřejnit texty oslavující protistátní sabotáže, hlavně sériové zapalování policejních aut v Mostě, Litvínově a Praze v letech 2014 až 2016. K činům se obvykle přihlásila militantní Síť revolučních buněk (SRB) bojující proti kapitalismu, vykořisťování a institucím.

V kauze jde o milionové škody. Jeden z obžalovaných se k soudu nedostavil, dva odmítli vypovídat a dva se prohlásili za nevinné.

Zločin v kyberprostoru

Státní zástupce Václav Richter označil soudní proces co do rozsahu spisu a počtu obžalovaných za důkazně náročný. „Je složitý zejména v tom, že se to odehrálo v kyberprostoru,“ sdělil státní zástupce.

Obžaloba, jejíž čtení trvalo hodinu a půl, zmiňuje 23 trestných činů. Většinou se jedná o internetovou propagaci žhářských útoků na prázdná policejní auta, na dálniční kamerový systém a na dveře a vozidla pražské restaurace, která několika zaměstnancům nevyplatila mzdy. Při těchto sabotážích nikdo nebyl zraněn. Tím, že obžalovaní měli zveřejňovat následná prohlášení SRB k sabotážím, podle obžaloby šířili zášť, nenávist a ideologii vyzývající k násilí vůči skupinám osob a radikálně vystupující vůči demokratickému zřízení a ústavnímu pořádku. „Skutky, ze kterých jsem obviněn, jsem nespáchal,“ sdělil Lukáš B., který navrhl předvolání pěti svědků k prokázání neviny.

Obhájci při jednání soudu v Mostě. Foto: Deník/Martin Vokurka

Anarchista popřel, že byl jediným správcem webu a že má na svědomí tři žhářské útoky a vydírání podnikatele, který neplatil mzdy.

Přiznal se jen k tomu, že anarchistickým nápisem poškodil zeď věznice, aby dal najevo solidaritu vězněným anarchistům, a že při celostátním pátrání předložil policejní hlídce zfalšovaný občanský průkaz, aby zatajil svou identitu. Zdůvodnil to obavou, že v době zatýkání anarchistů při jiné kauze bude obviněn z něčeho, co neudělal.

Při své obhajobě také zpochybnil policejní metodu vyhodnocování pachových stop, která podle něj bývá chybná. „V trestním spise není nic, co by se dalo považovat za důkazy proti mně. Ty věci se zakládají na spekulacích a nepravdivých informacích,“ dodal Lukáš B., který zdůraznil, že podporoval nenásilné kampaně solidárních sítí, například legální protesty proti zneužívání zaměstnanců.

Násilí odmítl i Petr S., který poukázal na to, že aktivistické weby spravuje řada lidí. „Uráží mě, že jsem obviňován z toho, že bych propagoval násilí na jakékoliv skupině obyvatel,“ uvedl. „Náš kolektiv se od povstaleckého anarchismu vždy distancoval a považoval ho za neperspektivní proud anarchismu,“ dodal.

U soudu požaduje náhradu škod z podpálených zařízení několik organizací včetně policie. Celkem se jedná o víc než sedm milionů korun, z toho Ředitelství silnic a dálnic žádá 6,4 milionu.

Soud bude v tomto týdnu pokračovat dalším líčením. Při podobné kauze Fénix 1 justice loni zprostila obžaloby skupinu anarchistů čelící podezření z údajné přípravy teroristického útoku na vlak s vojenským materiálem. Dva z osvobozených aktivistů jsou obžalovaní v Mostě.