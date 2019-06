Obžalovaného přivedla v úterý 26. června před litoměřický okresní soud z vazby eskorta. V ČR byl muž se základním vzděláním do svého zatčení teprve měsíc, chtěl si tu najít práci. Teď mu hrozí až 10 let za mřížemi.

K násilí v roudnickém centru došlo 16. března, po dvou dnech policisté podezřelého chytili. „Sledoval 31letou ženu mongolské národnosti, kolem 18.40 ji před kaplí svatého Josefa srazil na zem, odtáhl do nedalekého křoví a domáhal se soulože,“ popsala v obžalobě státní zástupkyně Věra Šípalová.

Napadená pachatele identifikovala. „Chytil mě, spadla jsem na zem, držel mi pusu a krk i tahal za vlasy,“ vylíčila s pomocí tlumočnice. Opakoval prý slovo „sex“ a snažil se ji zavléct do křoví. „Udeřila jsem ho v obraně do obličeje a kousla, křičela o pomoc. On mě také udeřil,“ vylíčila. Pak jí přišli na pomoc kolegové z práce.

Muž si ale nedal pokoj. Ve 20.10 se u autobusové zastávky na Karlově náměstí pokusil podle obžaloby znásilnit nezletilou. Čekala tu na lavičce na matku. „Najednou přišel cizí muž, sedl si vedle mě,“ vylíčila s tím, že špatně anglicky říkal „neboj se“ a „miluju tě“. „Tlačil na mě tělem, snažil se mě líbat, bránila jsem se, ale pokračoval,“ řekla poškozená.

Snažil se ji osahávat na prsou a v rozkroku, trvalo to asi 10 minut. Pak se objevila její matka. „Viděla jsem, jak před ní klečí muž, měla poplašený výraz,“ popsala. „Chytila jsem ho za bundu a odtáhla. Otočil se a dostala jsem pěstí. Spadla jsem, pak dostala pěstí i dcera,“ dodala. Potom se seběhli lidé a zavolali záchranku.

Pokus o znásilnění nebyl jediným trestným činem, kterého se muž březnového večera dopustil. Před nádražím měl ukrást starší ženě kabelku s doklady a penězi. Všem napadeným způsobil poranění. Žena mongolské národnosti po něm chce bolestné kolem 50 tisíc. Na matce s dcerou prý nechalo jeho jednání i dlouhodobé psychické následky a žádají na muži přes půl milionu za fyzickou i psychickou újmu. „Není vyloučeno, že se u nezletilé rozvine posttraumatická stresová porucha,“ konstatovala ve zprávě lékařka.

Obžalovaný vypovídal s pomocí tlumočníka klidně. „To, co je v obžalobě a co vypovídaly poškozené, je pravda,“ řekl. „Omlouvám se za to, velice všeho lituji, už si nevzpomínám na nic. Byl jsem silně pod vlivem alkoholu,“ dodal. Že by z něj ale byl cítit alkohol, si nezletilá poškozená nevybavuje stejně jako napadená Mongolka. O tom, že by byl opilý, zapochybovala před soudem i svědkyně okradení starší ženy. „Kdybych nebyl pod vlivem alkoholu, takové věci bych nedělal,“ reagoval obžalovaný.

Hlavní líčení bylo odročeno a soudkyně Alexandra Šetková odmítla mužovu žádost o propuštění z vazby. Chtěl odcestovat do Rumunska, kde by prý pracoval u dřívějšího zaměstnavatele. Slíbil, že se zdrží požívání alkoholu. „Obžalovaný se ponechává ve vazbě, písemný slib se nepřijímá,“ rozhodla Šetková.

Podle provedeného dokazování je podle ní trestní stíhání důvodné. „Dopustil se v krátké době tří závažných zločinů, byť je omlouvá tím, že byly pod vlivem alkoholu. Je ohrožen vysokou trestní sazbou, pokud by odjel do Rumunska, trestní stíhání by bylo zkomplikováno,“ vysvětlila soudkyně.