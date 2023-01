„Jako řidič autobusu nedal přednost v jízdě v protisměru jedoucímu motorovému vozidlu Ford Transit, jehož řidič na autobus ve svém jízdním pruhu zareagoval přejetím do protisměru, kde narazil do tahače návěsů, následkem čehož došlo k těžkým mnohačetným zraněním řidiče fordu. Ten byl z místa dopravní nehody transportován vozidlem zdravotnické záchranné služby do fakultní nemocnice Praha Motol, kde byl hospitalizován na oddělení ARO a kde 10. října na následky zranění vzniklých při dopravní nehodě zemřel,“ uvedl státní zástupce Jaroslav Novák v obžalobě, která Zorana M. viní z přečinu usmrcení z nedbalosti. Příčinou smrti mladého řidiče tranzitu byl úrazový otok mozku při jeho pohmoždění. Jak se v obžalobě uvádí, před nehodou nebyl připoután bezpečnostním pásem. Řidiči autobusu hrozí až šestiletý trest vězení, neboť podle obžaloby spácháním trestného činu porušil důležitou povinnost vyplývající z jeho zaměstnání.