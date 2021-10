Zatím nepravomocně skončil ve čtvrtek 30. září proces s 37letým Josefem P. z Mostu. Ten si měl brát za rukojmí při hádkách s bývalou partnerkou vlastní dítě, které vyhrožoval, omezoval ji na svobodě a obral ji o telefon.

Senát ústeckého krajského soudu muži uložil šestiletý trest, ale státní zástupkyni přišel příliš mírný a na místě se odvolala. S verdiktem z opačného důvodu očividně nesouzněl ani obžalovaný a je pravděpodobné, že se v zákonné lhůtě k odvolání k pražskému vrchnímu soudu také odhodlá. Do odvolacího líčení ale zůstane ve vazbě v Litoměřicích, soud totiž sdílí obavy žalobkyně, že by se stejných trestných činů mohl vůči své bývalé družce dopustit znovu kvůli své výbušné povaze.

K výbuchům vzteku Josefa P. vůči nejbližším docházelo v průběhu druhé poloviny loňského roku. V bytovce na mostecké třídě Budovatelů měl své různé požadavky doprovázet výhrůžkou, že dívce v bytě aplikuje pervitin. „A následně vezme kanystr s benzinem a zapálí to tam,“ popsala státní zástupkyně Barbora Jorová. Pár dní nato měl agresor přiložit dívce nůž ke krku a vyhrožovat ženě, že dceru i sebe zabije. Dopustil se i dalších excesů. Po ženě, která od něj odcházela, chtěl svým extrémním jednáním pravděpodobně vymoct svěření nezletilé dcery do jeho péče, ale i udržet dlouho stagnující partnerský vztah.

Muž některé skutky popisované obžalobou přiznával, zejména ale odmítal, že by svým jednáním ohrožoval vlastní dítě. „Všechno, co se stalo, mě strašně mrzí, ale své dcery jsem se nikdy nezmocnil, já bych jí nikdy neublížil. Nechápu, jak mi to mohlo vyjít na braní rukojmí,“ řekl senátu ve čtvrtek na pokraji pláče. „Je to přemrštěné,“ podpořil svého klienta obhájce Michal Mleziva a připomněl, že se muž násilí dopustil, když od něho žena odcházela po řadě let ze dne na den za jinou ženou. Věznice by byly podle něj plné, podobné vyhrožování, které ale není míněno vážně, bývá v řadě konfliktních vztahů, míní advokát. Podle něho by skutky Josefa P. bylo přiléhavější kvalifikovat maximálně jako vydírání.

Soud ale nad Josefem P. příliš oči nepřivřel. „Není podstatné, že nedošlo k realizaci hrozeb,“ řekl předseda senátu Roman Felzmann i k nejzávažnějšímu skutku, kdy muž ve vzteku a nejspíš i pod vlivem psychotropních látek neváhal před dcerou manipulovat nožem. Polehčujících okolností soud příliš nenašel, doznání Josefa P. bylo jen dílčí. Život vedl sice relativně řádně, minulost ale úplně čistou nemá.

Přitěžujících okolností bylo víc: hned několik trestných činů spáchal vůči více osobám včetně vlastního dítěte a činil tak s rozmyslem. Trest v polovině trestní sazby 5-12 let za nejzávažnější zločin, jak navrhovala žalobkyně, ale soud považoval za příliš přísný. Muži uložil pouze 6 let ve věznici s ostrahou. Kvůli odvolání žalobkyně je verdikt nepravomocný.

Senát ještě ve čtvrtek nevyhověl žádosti Josefa P. o to, aby se po tři čtvrtě roce v litoměřické vazbě mohl až do odvolacího líčení vrátit na svobodu.