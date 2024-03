Nepřijde vám zvláštní, že obžalovaný u sebe měl zbraň a použil ji ? Je nutné si uvědomit, že s nožem šel obžalovaný proto, že měl s sebou maso a sýry a chtěl si na přehradě udělat piknik. To znamená, že zbraň nenosil u pasu. Jeden svědek řekl, že měl nůž za opaskem, ale to nebylo prokázáno. Naopak bylo prokázáno, že měl nůž v batohu, odkud jej vytáhl. Lze mít za to, že obžalovaný není člověk, který by u sebe běžně nosil nůž jako zbraň, aby někoho zastrašoval.

Je podle vás použití takové obrany adekvátní k útoku?

Nelze úplně použít slovo adekvátní. Jednání obžalovaného má všechny znaky nutné obrany ve smyslu trestního zákoníku a judikatury, na kterou jsem odkazovala v odůvodnění rozsudku. Je pravda, že došlo k ublížení na zdraví a především ke smrti mladého člověka. Je to neštěstí, nelze to pominout. Na druhou stranu ale nebudeme kriminalizovat jednání, které nevybočuje z toho, co nám zákon umožňuje považovat za nutnou obranu. To by snižovalo naše principy spravedlivého procesu.

I v Listině základních práv a svobod je právo se bránit a chránit svůj život. Pokud bychom přistoupili k tomu, že budeme snižovat hodnotu ochrany lidského života, tak se dostáváme k celospolečenské debatě o tom, proč se v Česku zvyšuje počet vražd a podobně.

Považujete výpovědi poškozených za nedůvěryhodné?

Výpovědi poškozených byly částečně věrohodné. Fakticky i podporovaly výpověď obžalovaného ohledně konfliktu v tramvaji a následného dění. Je ale pravda, že až k tomu bodu, ve kterém došlo k užití nože, ani jeden z poškozených nevypovídal. Řekli, že neví, kdy k tomu užití došlo. Tam si myslím, že nějakým způsobem zafungovala paměť ve prospěch jich samotných.

Může se společnost z tohoto případu nějak poučit?

Tohle není žádný zvláštní či extrémní případ v rámci nutné obrany. Takové věci se prostě bohužel stávají a jsme jejich svědky. Poučit se lze tak, abychom neútočili na jiného člověka. A ve chvíli, kdy na něj útočíme, si musíme uvědomit, že se může bránit takovými prostředky, které se útočníkovi nemusí líbit.

Takže by to mohl být nějaký vzkaz pro agresory?

To není žádný vzkaz. Nutnou obranu známe od Rakouska-Uherska. To není nic nového a tento případ není ničím extra. Jednalo se o útok, o násilnou trestnou činnost a obranu proti ní. Tam není co jiného hledat nebo z toho vyvozovat.

