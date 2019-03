"Bylo jednoznačně prokázáno přímými a dalšími důkazy, že pachatelem je právě obžalovaný Žondra. Je na místě uznat jej vinným," řekl státní zástupce. Podle něj dva důkazy zcela jednoznačně identifikují Žondru jako pachatele, a těmi jsou výpověď poškozené Kvitové a dvě rekognice, na kterých ho poznala jako útočníka. Žondrovu vinu podle něj nepřímo dokazuje i identikit vytvořený po spáchání trestného činu a také pachová identifikace z trička a z mikiny poškozené, která byla pozitivní.

Případ opět poutá velký zájem médií, všechna místa v menší soudní síni jsou zaplněná. Předsedkyně senátu Dagmar Bordovská pokračuje v provádění listinných důkazů, týkají se například výpisu telekomunikačního provozu z Prostějova, důkazů z oboru daktyloskopie nebo pachových stop z teplákové bundy tenistky, kde byla zjištěna shoda s obžalovaným. Mimo jiné i pachové stopy svědčí proti Žondrovi, stejně jako to, že jej tenistka poznala při rekognici.

Žondra uvedl, že tenistka na sobě teplákovou bundu podle svých slov v době trestného činu neměla. Podle něj řekla, že si ji vzala, až když pachatel opustil její byt. "Poškozená s tím cestovala po celé České republice, nelze to spojovat s místem činu," řekl Žondra. Napadl také pořizování pachových stop, při kterém podle něj policie udělala několik chyb.

Stížnost

Případ soud naposledy projednával na začátku února, kdy obhajoba vznesla stížnost týkající se údajné podjatosti senátu brněnského krajského soudu. Podle obhájkyně Lucie Janovské Nejedlé měl soud veřejně rozhodnout, jakým způsobem bude Kvitová u hlavního líčení vypovídat. Tenistka kvůli prožitému traumatu už dříve požádala, aby byla vyslechnuta v nepřítomnosti obžalovaného, soud jí to umožnil a Kvitová vypovídala v oddělené místnosti. Podle obhájkyně tím, že o tom soud nerozhodl veřejně, zkrátil obžalovanému procesní práva. Vrchní soud stížnost ale zamítl jako nedůvodnou.

Žondra se podle žalobce v prosinci 2016 dostal do bytu Kvitové pod falešnou záminkou, že jde na revizi kotle. Napadl ji a vážně pořezal na ruce. Odešel, když mu nabídla 10 tisíc korun, které si vzal. Žondra vinu popírá, tvrdí, že tou dobou byl na stavbě v Napajedlích. Momentálně je ve výkonu trestu kvůli jinému případu.

Kvitová u dnešního hlavního líčení přítomná není. V současnosti hraje na turnaji v Miami, kde postoupila do čtvrtfinále. Světová dvojka má šanci probojovat se do čela světového žebříčku před Japonku Naomi Ósakaovou, k tomu potřebuje postoupit do finále.