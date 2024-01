Ve čtvrtek v devět hodin začalo pokračování soudu s Ukrajincem, který vloni v létě při potyčce u Brněnské přehrady zabil mladého Roma. Na dopoledním programu jsou mimo jiné výslechy tří nezávislých svědků, kteří incident viděli. Podle státního zástupce půjde o klíčové výpovědi. Na jednání máme reportérku.

Obžalovaný se svými obhájci odcházi po dopoledním jednání ze soudní síně. | Video: Deník/Magdaléna Blažková

Hned po začátku jednání vyzvala předsedkyně senátu Dita Řepková prvního svědka P. S. Ten potvrdil, že v tramvaji směrem k zastávce Přístaviště jela větší skupinka mladíků, která se chovala hlučně.

Obžalovaného si ale údajně nevšiml. „Když jsme vystupovali, tak za námi někdo z té velké skupinky říkal, že půjde jiným východem, protože nechce konflikt. Měl jsem mít sraz s přáteli, tak jsem vytáhl mobil a začal se pídit po tom, kde jsou. Mezitím začala potyčka mezi obžalovaným a tou skupinkou. Byly tam pěstní údery ze strany té velké skupinky,“ popsal svědek.

První svědek dále popsal, že podle něj obžalovaný o konflikt nestál a snažil se spíše odejít. „Při potyčce padal i na zem. Jak vytáhl nůž jsem neviděl, až jak ho schovával. Celé to trvalo velmi krátce, ale nepřišlo mi, že by šlo o brutální útok ze strany skupinky. Prostě pěstní souboj,“ dodal P. S.

Druhý ze svědků před svou výpovědí upozornil na to, že po incidentu dostával přes sociální sítě výhružné zprávy, převážně od Romů. Vypovídat ale neodmítnul. „Jel jsem s kamarádem z hlavního nádraží na přístaviště. O pár zastávek dál nastoupila skupinka mladších lidí. Seděl jsem tři sedadla za obžalovaným. Lidé ze skupiny začali kouřit cigarety a dělat hluk. Obžalovaný na ně začal křičet nějaké slova, jaké přesně nevím. Ten dnes již zesnulý kluk hned začal říkat, ať si to jdou ven vyřešit,“ vypověděl svědek F. P.

Podle F. P. došlo u zastávky ke vzájemnému pošťuchování, pak se konflikt přesunul o deset metrů výš, kde skupinka mladších povalila obžalovaného. „Všichni byli na zemi, strhla se tam velká mela. Bylo to pár sekund, najednou se objevil nůž a už to bylo. Bylo to tak rychlé, že jsem viděl nůž a pak už jen krev,“ řekl druhý ze svědků.

I třetí svědek popsal, že se celá událost seběhla velmi rychle a nešlo podle něj o brutální potyčku. Incident sledoval z točny autobusu nad zastávkou Přístaviště, kde čekal na svou přítelkyni. „Strkali do sebe a vznikla mela, nebylo poznat, kdo co dělá. Bylo to rozhodně vyhrocené, nepříjemné a agresivní, nikdo by se do toho nechtěl dostat. Neřekl bych ale, že to bylo brutální, šlo o pošťuchování," uvedl.

Detailům konfliktu nicméně podle svých slov nevěnoval přílišnou pozornost, spíše vyhlížel svou partnerku. Ta měla každou chvíli k situaci odehrávající se u zastávky přijet tramvají.

Osobně ve čtvrtek u soudu vypovídala také kamarádka obžalovaného, která s ním tehdy spolu s dalšími Ukrajinci jela na Brněnskou přehradu dívat se na ohňostroje. Před senátem uvedla, že skupina mladíků začala obžalovaného napadat poté, co je v tramvaji upozornil na jejich nevhodné chování.

Spolu s dalšími přáteli se snažila obžalovaného bránit před napadáním druhé skupiny. „Osobně jsem jednoho z útočníků držela a říkala, ať nás nechají jít. On mě oběhl a pokračoval v napadání," vylíčila žena.

Popisy události od několika ostatních svědků zazněly ve čtvrtek dopoledne pouze z úst předsedkyně senátu Dity Řepkové. Ta četla výpovědi, které podali několik dnů po incidentu na Policii ČR. Byli mezi nimi další členové ukrajinské skupiny, mladík, který v tramvaji cestoval s druhou skupinou a další dvě nezávislé spolucestující ze stejného spoje. Jedna z nich po vystoupení a zpozorování vyhrocené situace běžela k opodál stojícím policistům, aby je na konflikt upozornila.

Státní zástupce po skončení výpovědí svědků před soudní síní sdělil, že jejich popis k objasnění skutkové podstaty činu příliš nepřispěl, ne všechny výpovědi se totiž shodují. Pomoci by mohly výslechy soudních znalců, kteří budou mimo jiné hovořit o zraněních, které obžalovaný Ukrajinec při potyčce utrpěl. Ty přijdou na řadu ve čtvrtek odpoledne a dokazování bude pokračovat i zítra.