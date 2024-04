Slzy, smutek i zlost. Před soudem ve Svitavách ve středu stanul Jiří J., který zavinil 28. července 2023 tragickou nehodu v Karli u Svitav. Jel nepřipoutaný, překročil povolenou rychlost v obci a podle svědků se plně nevěnoval řízení sanity.

David H. jel v tu chvíli domů do Chmelíku. Manželka a malá dcerka se ho však nikdy nedočkaly. Sanita se na konci Karle čelně střetla s Davidovým cliem a osmadvacetiletý muž na místě zemřel. Řidič sanitky, který vozí pacienty do Svitav na dialýzu, byl obviněn z usmrcení z nedbalosti.

U soudu svého činu litoval a už před hlavním líčením učinil prohlášení viny. „Je mi vše líto a jsem si vědom, že jsem jel rychleji. Nevím, proč se to stalo. Kontaktoval jsem už právního zmocněnce poškozených a rodině jsem se omluvil dopisem,“ řekl u soudu šofér Jiří J.

Sanitka smetla tátu dvouleté dcerky. Rodina hledá svědky tragédie v Karli

Současně ale popřel, že by se nevěnoval řízení a díval se do mobilního telefonu. Státní zástupce byl však nekompromisní a požadoval nepodmíněný trest. „S ohledem na okolnosti nehody, protože jel pracovní jízdu, jel agresivně, bezohledně a v obci nepovolenou rychlostí a i kvůli tomu došlo k úmrtí mladého řidiče, je na místě nepodmíněný trest, a to i přes prohlášení viny. V jeho prospěch hovoří to, že projevil lítost nad tím, co způsobil,“ uvedl státní zástupce Michal Dadák. Pro Jiřího J. navrhoval nepodmíněný trest ve výši 22 měsíců a zákaz řízení na šest let.

Obhájkyně obžalovaného řidiče Anna Košťálová však upozornila senát na polehčující okolnosti případu. „Nestojí se mi tu dobře, hájím člověka za neomluvitelný skutek, ale můj klient si uvědomuje, že se dopustil závažného jednání. Uvědomuje si, co spáchal a je připravený nést za to odpovědnost. Není ale nutné se na něj dívat jako na piráta silnic, ročně najezdí mnoho kilometrů a zachraňuje lidské životy. Podle znaleckého posudku jel v době nehody rychlostí 58 až 61 kilometrů za hodinu, to nelze zařadit do kategorie hazardu,“ upozornila Košťálová.

Tragická nehoda v Karli: střet sanity a osobního auta nepřežil mladý řidič

Nepodmíněný trest považuje za diskutabilní a podle ní bude pobyt Jiřího J. na svobodě prospěšnější než ve vězení. Přikláněla se k podmíněnému trestu s dlouhou zkušební dobou a zákazu řízení. Právní zástupce rodiny oběti však souhlasil s návrhem státního zástupce. „Právě proto, že je řidičem z povolání, měl jízdu přizpůsobit situaci. Zničil život celé rodiny, manželky a nezletilé dcery,“ podotkl právník Pavel Nádvorník.

Šofér sanity, který dodnes vlastní řidičský průkaz a dál jezdí, u soudu projevil lítost. „Je mi hrozně moc líto, co se stalo. Tisíckrát bych to chtěl vrátit,“ dodal saniťák.