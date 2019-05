Němec platil za sex nezletilé dívce. Soud ho poslal na tři a půl roku za mříže

/VIDEO/ Občan sousedního Německa měl sever Čech za sexuální supermarket. Do křížku se zákonem se dostal, když uplatil 12letou dívku. Za sex s nezletilou si odsedí 3,5 roku ve vězení a do Česka se nepodívá po dobu pěti let.

Heinrich Konrad Lesnik míří do soudní síně v Litoměřicích. | Foto: Deník / Jaroslav Balvín

Sklapla klec. Okresní soud dal 3,5 roku ve věznici s ostrahou Němci, který léta jezdil na sever Čech za prostitutkami. Jak dosvědčil sexuolog, 66letý Heinrich Konrad Lesnik si mindrák z malého vzrůstu kompenzoval sexem s malými štíhlými ženami. Poslední z nich ale byla pod zákonem. Kvůli loňskému pohlavnímu zneužití chovankyně dlažkovického dětského domova nebude smět muž také na 5 let do ČR. Policista šlapal v hospodě muži na hlavu. Hrozí mu deset let Přečíst článek › Němce polského původu ve čtvrtek přivedla k okresnímu soudu vazební eskorta. Obviněn byl především z toho, že za peníze souložil ve svém volkswagenu na polňačkách za Dlažkovicemi s 12letou dívkou. Pocházela z romské rodiny z Jirkova, s jejíž ženskou částí Lesnik dlouhodobě udržoval intimní styky za úplatu. „Celá její rodina mi říkala, že je dívka starší,“ hájil se muž před soudem. Lesnik ovládá český jazyk, ale snažil se tvrdit, že zdejší právo je pro něj „španělská vesnice“. „Nechtěl jsem udělat nic zlého. Teď vidím, že vaše zákony jsou trochu jiné,“ řekl v ohrádce. Soudkyni Stanislavu Choděrovou ale nepřesvědčil. „Všude na světě je dítě dítětem. Je na to mezinárodní úmluva,“ připomněla s tím, že v celé Evropě je každé průměrně inteligentní osobě zřejmé, že se dítě nemá zneužívat, a už vůbec ne za peníze. Choděrová dodala, že muž se nejdřív k činu v podstatě doznal policii. Během přípravného řízení a hlavního líčení se ale z viny vylhával, a to i v případě přečinu výroby dětské pornografie a jiného nakládání s ní. Dívčiny genitálie si prý fotil ze studijních důvodů. „Neustále uváděl nové a nové verze. Evidentně se snažil najít nějakou v souladu se zákonem,“ řekla soudkyně. Vazba ho prý poučila Obhajoba tvrdila, že výpovědi dětí z ústavu dostatečně neprokázaly, že jednu z dívek muž skutečně zneužil. Při fotografování dívčiných intimních partií si prý neuvědomoval společenskou škodlivost svého jednání. „V žádném případě není třeba nepodmíněného trestu. Několikaměsíční vazba ho dostatečně poučila,“ hájila Němce Kamila Roučková. Na letišti zadrželi pašeračku úhořů. Do Vietnamu jich vezla desetitisíce Přečíst článek › Pro senát ale byla jedinou polehčující okolností Lesnikova dosavadní bezúhonnost a nepatrně i pokročilý věk. Tím, že se nedoznal, si však podstatně pohoršil. S vězením na 3,5 roku je spojena i stopka na hranicích po dobu 5 let. „Jezdil sem za placeným sexem, vyhoštění má zabránit jakékoli recidivě,“ vysvětlila soudkyně. Lesnik se na místě odvolal. Státní zástupce Zdeněk Hammer, který mu navrhoval o půl roku víc, si nechal čas. Mimořádný případ Podle ředitelky dětského domova v Dlažkovicích bylo zneužití dítěte z ústavu prvním a mimořádným případem. Vychovatelkám posloužil k poučení zdejších dětí. „O tom, že si při vycházkách nesmějí sedat k cizím osobám do auta, je poučujeme běžně, ale s ohledem na tento případ jsme je na to upozornili znovu a důrazně,“ uvedla Ivana Pettrichová. Lesnikovu oběť popsala ředitelka u předchozího líčení v dubnu. „Je hodná, velmi dětská, bez problémů s chováním, s trochu nižším intelektem.“ Její rodina v domově není neznámá, předtím tu byli i její starší sourozenci, ona od roku 2017. Jedné z vychovatelek se loni na podzim doneslo, že se chlubila penězi za sex. Pettrichová o tom zpravila policii a případ se dostal až před soud. Porušení dívčiny panenské blány dosvědčila gynekoložka. Velká včelí krádež na Litoměřicku. Zloději si odnesli úly plné medu Přečíst článek ›

Autor: Jaroslav Balvín