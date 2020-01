Okresní soud v Trutnově ve čtvrtek zamítl obnovu čtyřicet let starého případu, který se týká údajného neoprávněného vniknutí do bytu tchyně ve Vrchlabí. Stížnost proti rozhodnutí soudu okamžitě podali advokát Jiřího Wonky i státní zástupce. „Co můžu čekat od kolegyně soudkyně Horváthové, která se nedávno vyloučila z případu rehabilitace mého bratra,“ poznamenal Jiří Wonka. „Kacíř i rebel mají právo na spravedlivý proces,“ pravil Lubomír Müller, Wonkův právník.

Jiří Wonka přes svého právníka již v listopadu odeslal stížnost k ministryni spravedlnosti Marii Benešové kvůli tomu, že čtyři trutnovské soudkyně se samy vyloučily z loňského projednávání případu rehabilitace za uvěznění Pavla Wonky od 5. do 26. dubna 1988 v hradecké věznici. Během této doby zemřel za dosud nevyjasněných okolností.

Případ posuzoval Okresní soud v Náchodě v říjnu loňského roku a Pavla Wonku plně rehabilitoval. Bratrovi Jiřímu to přesto nestačilo. Otevřel ještě čtyřicet let starou kauzu. Jde o poslední případ, ve kterém chce Jiří Wonka očistit bratrovo jméno.

Trutnovský soud v roce 1981 odsoudil Pavla Wonku k dvacetiprocentní srážce mzdy ve prospěch státu po dobu pěti měsíců za údajné neoprávněné vniknutí do bytu tchyně.

„Je na místě vracet se k případu, Pavel Wonka totiž byl v uvedené době v bytě řádně hlášen,“ vysvětlil Wonkův advokát Lubomír Müller. „Bratra odsoudili, že násilím vnikl do bytu své tchyně, ale tchyně byla přitom šest let odstěhovaná. Soudní řízení bylo v Trutnově zastaveno pro neúčelnost dva měsíce před smrtí bratra. Musí se proto rozhodnout, zda je vinen či nikoliv,“ říkal Jiří Wonka.

Soud žádosti nevyhověl. Rozhodnutí zdůvodnil tím, že nenastaly žádné nové okolnosti, které by vyžadovaly obnovení případu. „Soud neshledal důvody pro obnovu řízení,“ oznámila předsedkyně senátu Veronika Tomanová.

Stížnost k rozhodnutí soudu okamžitě podali jak advokát Jiřího Wonky, tak státní zástupce. Případem se proto bude zabývat Krajský soud v Hradci Králové. „S rozhodnutím senátu se neztotožňuji. Domnívám se, že povolení obnovy řízení bylo možné, soudu jsem to navrhl. Soud mohl rozhodnout o zastavení trestního stíhání, protože skutek, jak je popsán, se nestal. O tom jsem bytostně přesvědčen,“ prohlásil státní zástupce Vladimír Štěpánek.

V roce 1986 se Pavel Wonka po letech právních bojů domohl obnovy řízení, když prokázal, že tchyně v bytě již řadu let nebydlela. Okresní soud v Ústí nad Orlicí v roce 1986 dal Pavlu Wonkovi za pravdu, rozsudek zrušil a povolil obnovu řízení.

Trutnovská soudkyně Marcela Horváthová v roce 1988 stíhání proti Wonkovi zastavila pro neúčelnost, protože byl odsouzen za jiný čin pobuřování z roku 1987 na 21 měsíců nepodmíněně a ochrannému dohledu na dobu 3 let. Otázka viny ovšem zůstala nevyřešena, a to i poté, co v rehabilitačním řízení v roce 1991 byl tento jedenadvacetiměsíční trest odnětí svobody spolu s následným ochranným dohledem zcela zrušen.

Wonkův advokát Lubomír Müller k podání stížnosti sdělil: „Podáváme ji, protože s rozhodnutím soudu jsme velmi nespokojeni. Požadovali jsme obnovu řízení, aby bylo jasně vysvětleno, jestli se Pavel Wonka dopustil zločinu nebo nedopustil. Soud se k této otázce nechce stavět.“

Advokát Jiřího Wonky podal v listopadu stížnost k ministryni spravedlnosti Marii Benešové kvůli tomu, že čtyři trutnovské soudkyně se samy vyloučili z projednávání případu rehabilitace Pavla Wonky za uvěznění od 5. do 26. dubna 1988 v hradecké věznici. Případ nakonec řešil Okresní soud v Náchodě. „Učinily tak jako samosoudkyně, byť ve věci měl podle zákona rozhodovat senát. Tím bylo porušeno právo Jiřího i Pavla Wonkových na zákonného soudce podle Listiny základních práv a svobod. Žádáme proto ministryni, aby podala stížnost pro porušení zákona,“ upřesnil Lubomír Müller.