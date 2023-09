Chomutovský soud vyslechl v případu údajného ubližování dětem v mateřské škole Stonožka v Klášterci nad Ohří další dvě svědkyně. Obžalované jsou tři učitelky, které se měly chovat nepřiměřeně hrubě zvláště k dětem s fyzickým a mentálním handicapem. Obviněné byly z přečinu ohrožování výchovy dítěte.

Obžalované učitelky a jejich obhájci opouštějí soudní síň | Video: Deník/Miroslava Šebestová

Soud dotazoval Miriam F. Ta ve školce pracovala déle než rok jako asistentka pedagoga. Pečovala o předškoláka po mozkové obrně, který je upoutaný na invalidní vozík. Za dobu působení se setkala se všemi třemi učitelkami.

„Zažila jsem, když se Jindra L. nevhodně chovala k chlapci, který měl asi ADHD. Startovala na něj, párkrát také dostal lepáka. Tedy pohlavek,“ vypověděla svědkyně. „Mělo to být proto, že byl neklidný a neposlouchal, jenže poté začal být agresivní k dalším dětem,“ dodala. Podle jejích slov učitelka chlapce nezklidňovala, do klidu se uváděl sám, když měl možnost hrát si se stavebnicí.

Svědkyně také popsala situaci, když měla Tereza L., tehdy ještě v roli asistentky pedagoga, která ve školce pracovala s matkou Jindrou L., nevhodně budit jí svěřeného chlapce. „Měla jsem z Terezy dojem, že se snaží napodobit mamku. Po poledním spánku děti budila tak, že je zvedala z lehátek – tahala je za ruce. Jednou tak budila i mého svěřence, já se ale ohradila,“ popsala svědkyně vypjaté momenty. „Na to mi řekla: nemachruj, stejně jsi jen nohy,“ dodala.

Péči o chlapce, který se nedokázal sám obléct, se svědkyně údajně musela učit sama za pochodu. Pomáhala mu na záchod a s většinou dalších věcí kromě krmení. Atmosféru ve třídě Mravenců, kde působily zmíněné dvě obžalované ženy, popisovala jako chladnou.

Praktikantka: Chodila jsem domů s pláčem

Při žádném nevhodném chování naopak neviděla Věru S., která byla zástupkyní ředitelky. Setkání s ní popsala další svědkyně, Kristýna K. Školkou prošla v době studií, kdy tam byla ve svých 18 letech přiřazena na čtyřtýdenní praxi. Vydržela jen o něco déle než týden.

„Chodila jsem domů s pláčem, dodnes je to pro mě náročné,“ zmínila žena. I před soudem bojovala se slzami. „Byla jsem náctiletá, paní Věra S. mě ale potápěla, dostávala jsem od ní hrozný nářez, co všechno jsem udělala špatně. I když jsem přípravě věnovala maximum,“ dodala. Následkem toho požádala o přeřazení a praxi úspěšně dokončila v jiné mateřské škole v Mostě.

Z období, kdy působila v Klášterci nad Ohří, si odnesla vzpomínky na dva incidenty ohledně dětí. „Jedna z učitelek nutila dítě jíst až do fáze, že se vyzvracelo. Pak mu pohrozila, že jestli to bude ještě jednou, donutí ho ty zvratky sežrat,“ vypověděla. Nedokázala ale určit, která z obžalovaných to byla.

Další zkušenost udělala o pár let později, kdy už byla zaměstnaná jako učitelka jiné mateřské školy v Klášterci nad Ohří. „Pamatuji si, že jsme s dětmi přišli do Kulturního centra v Klášterci nad Ohří. Před námi byla třída, ve které byla slečna Tereza L. jakožto asistentka a měla na starosti chlapečka na vozíčku. Vím, že ho tam trochu postavila, opřela o židli a řvala na něj, ať se opováží upadnout, že uvidí,“ vylíčila svědkyně.

Vyslechnuti mají být ještě další svědci, z toho důvodu soud přerušil hlavní líčení. Pokračování je naplánované na konec října.

Učitelkám hrozí dvouletý trest

Jednání učitelek mělo poškodit devět dětí s nějakou formou postižení. Například s Downovým syndromem či poruchou autistického spektra. Pedagožky na ně měly křičet a zadávat jim pro ně nesplnitelné úkoly. Obžaloba zmiňuje také bití botami do kotníků nebo namáčení hlav do studené vody. Znalci uvedli, že některé z dětí trpí úzkostmi a dalšími následky.

Každé z obžalovaných hrozí až dvouletý trest.