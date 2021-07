Vrchní soud v Praze dnes zpřísnil trest Alexeji Fadějevovi, který se podle obžaloby zapojil do bojů na Ukrajině a uložil mu výjimečný trest 21 let vězení. Pražský městský soud dvaačtyřicetiletého muže loni na podzim nepravomocně potrestal 4,5 roku odnětí svobody. Fadějev, který je nyní ve vězení kvůli jinému trestnému činu, se v minulosti přiznal k tomu, že se zúčastnil pomocných aktivit, přímé zapojení do bojů odmítl. Proti dnešnímu pravomocnému rozsudku může podat pouze dovolání k Nejvyššímu soudu.

Alexej Fadějev u soudu 27. července 2020. Podle obžaloby se aktivně zapojil do bojů v řadách proruských separatistů na východní Ukrajině | Foto: ČTK

Městský soud Bělorusa, který dlouhodobě žije v Praze, původně potrestal za účast v organizované zločinecké skupině, podle odvolacího senátu se však dopustil teroristického útoku, z něhož byl i původně obžalován. Za ten muži podle trestního zákoníku platného do konce ledna hrozilo 12 až 20 let vězení, protože se ale podle odvolacího soudu zapojil do zločineckých organizovaných skupin, zvyšuje se hranice trestní sazby o třetinu. Kromě trestu vězení muže odvolací soud také vyhostil z České republiky na neurčito.