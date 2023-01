Byla totiž vystavena násilí ze strany bývalého partnera a hrozí, že muž ze Slovenska by mohl útok kdykoli zopakovat nebo že jejich společné dítě unese do zahraničí. I přesto nyní Krajský soud v Plzni rozhodl, že otec může dítě jednou za dva týdny vyzvednout a být s ním sám po většinu dne. „Když dítě unese do zahraničí, a má na to sedm hodin, nikdo s tím nic neudělá, ani policie,“ kritizuje verdikt ženin právník Tomáš Tesař.

„Na jednu stranu mi pomáhá policie, která mě chrání a vynakládá na to nemalé prostředky, a na druhou stranu krajský soud rozhodne o tom, že otec může dítě odvézt na Slovensko a nikdo ho nezastaví, protože on v tu dobu se synem může dle soudu být. Mám obrovský strach,“ řekla Deníku se slzami v očích lékařka.

Ta se obává nejen možného únosu syna do zahraničí, ale i ještě horšího scénáře. „Vyděsila mě krkonošská kauza. Bojím se, že kdyby se expartner, který je psychicky labilní, rozhodl vzít si život, může s sebou vzít i malého, aby mě zasáhl na nejcitlivějším místě,“ neskrývá zoufalství matka čtyřletého dítěte.

Vše začalo tím, že se doktorka, jejíž identitu redakce zná, ale z pochopitelných důvodů ji nezveřejní, seznámila na inzerát se Slovákem M. Š. Padli si do oka a začali spolu žít nedaleko Prahy. A dohodli se, že si pořídí miminko. Vše se zdálo zalité sluncem, byť cizinec ztratil práci a partnerka ho de facto živila. „Pak jsem otěhotněla. Byla jsem nadšená – roky jsem po dítěti marně toužila. Musela jsem zůstat na rizikovém těhotenství, a tak jsme si ujasnili, že on musí začít pracovat a vydělávat,“ řekla Deníku.

Jakmile přestala vydělávat, začalo ponižování

Doplnila, že její druh vymyslel způsob, jakým bude podnikat, a protože se jí to zdálo zajímavé, půjčila mu na rozjezd větší částku. Místo vděku ale přišel šok, partner se k ní choval stále hůře, když zneužíval toho, že už nemá svůj solidní příjem a je na něm tak finančně závislá. „Celé těhotenství mě ponižoval, nadával mi, zkoušel, co vydržím. Já na nějakou dobu odjela k mámě na Plzeňsko, a doufala, že se to zlepší, ale nezlepšilo. Naopak se to stupňovalo, já ho musela v podstatě žádat o každou korunu na dětskou výbavu apod. Já se soustředila na to, abych těhotenství vydržela. Porodila jsem ve Fakultní nemocnici Plzeň, sice předčasně, ale chlapeček byl zdravý a silný, vše dobře dopadlo. Bylo to moje první, vymodlené dítě, v mém věku zázrak,“ líčí doktorka.

Krátce poté podle ní došlo k prvnímu fyzickému napadení. „Obouchal mnou celou garáž. Křičela jsem, sousedka zavolala policii. Já byla celá modrá, pohmožděná, policie mi nabídla možnost podat trestní oznámení, ale já se bála, že když to udělám, vyvolá to další agresi a situace se ještě zhorší. Věc tak nakonec byla řešena jen pro přestupek,“ zavzpomínala s tím, že brzy poznala, jakou udělala chybu. Situace se totiž stále zhoršovala. Netrvalo dlouho a muž ji při dalším konfliktu zase napadl. „Přitlačil mě na gauč a tlačil na mě polštáře, jimiž mě dusil, vyhrožoval, že mě klidně zabije. Podařilo se mi ho kopnout a on mě nechal a odjel,“ vzpomíná.

Pak přišel další šok. Partner jí oznámil, že mu zkrachovala firma a musel ji prodat, což má pro rodinu zásadní následky. „Byla jsem tak naivní, že jsem mu věřila, že se nepovedlo podnikání,“ uvedla žena s tím, že až mnohem později pochopila, jak vše bylo. „Jeho podnikání spočívalo v tom, že nabízel movitějším klientům zúročení investice do počítačových serverů, které měl dále pronajímat filmovým a televizním společnostem a investorům vyplácet parádní úrok cca 13 % ročně. Namísto sjednaného účelu však těžil kryptoměnu a investorům samozřejmě nesplatil slíbené prostředky s úroky. Letadlo doletělo a zbylo po něm přibližně 80 milionů dluhů. Výtečník nelenil a společnost prodal rumunskému státnímu příslušníkovi,“ uvedl ženin právník Tesař s tím, že podvedení klienti se obrátili na českou policii, ta však už rok a půl přešlapuje na místě a nekoná.

Zaplať, nebo si podáme tu tvoji nádheru i dítě, vyhrožovali

„My jsme se tehdy museli přestěhovat do jiného domu ve středních Čechách, měla jsem strach o sebe i dítě. Věřitelé nás v původním bydlišti hledali, chodily nám tam výhružné dopisy ve smyslu 'zaplať, nebo si podáme tu tvoji nádheru i tvé dítě', podvedení mě hledali v ordinaci,“ vybavuje si psychicky náročné týdny lékařka, která dle svých slov neměla tušení, že jde o podvod.

Dodává, že loni na jaře byl její přítel kvůli tomu vyslýchán na policii. „Přišel se slovy „nic na mě nemají“ a zase narostl, objevila se opět agrese. Tehdy jsem kontaktovala soukromého detektiva z Prahy, bývalého policistu, a on mi otevřel oči. Mě to tenkrát položilo, měla jsem kolaps, skončila jsem v nemocnici. Týden nato mě partner zase zbil. Dojela jsem na nejbližší služebnu, ale policista mi řekl, že to není na trestní oznámení, že tam chodí ženy, které jsou polomrtvé a já mám jen pár pohmožděnin. Prostě mě odradil. Tehdy jsem si pořídila také právníka a diskuse se pak odbývaly přes ně, byla snaha o dohodu o výživě a péči. Tehdy jsem zjistila, že si partner nechal udělat duplikát synova rodného listu a mluvil o tom, že si syna vezme a nebude se se mnou bavit. Oznámila jsem proto na policii, že vyhrožuje únosem. Policie řekla, že dokud ho neunese, nemůže nic dělat,“ popsala lékařka.

Pak už začaly úřadovat soudy, které stanovily podmínky, kdy se otec s dítětem může stýkat. Když si ale 1. října 2022 přijel pro syna na Plzeňsko, kam se žena přestěhovala, a ona mu ho odmítla vydat s tím, že je nemocný, což měla doloženo od lékařky, nastal ostrý konflikt. Expartner jí začal vyhrožovat. Podle nahrávky, kterou si pořídila, jí mimo jiné řekl (citujeme doslova): „Já budu sedět, ty budeš mrtvá a dítě pude do děcáku.“, „Já budu sedět snadno, to zařídíš ty, ty budeš mrtvá, to zařídím já, to je jednoduchý.“ či „Budu bojovat všema zbraněma i včetně toho, že půjdu sedět, ale ty to nepřežiješ děvče.“

„Šla jsem na policii v Plzni a tam už byl přístup úplně jiný,“ pochvaluje si lékařka. „Policie okamžitě zahájila trestní stíhání otce pro nebezpečné vyhrožování a poskytla matce 24hodinou ochranu, tedy tzv. „na každém kroku“. Matka požádala opatrovnický soud o předběžné opatření, aby se otec mohl stýkat s nezletilým synem pouze v organizaci DOMUS, jen dvě hodiny v určitý den a jen pod dohledem pedagogických pracovníků této organizace. Tedy otec by nemohl dítě odvést pryč,“ uvedl právník Tesař.

Udělám mámě pif pif a odvezu tě na Slovensko, řekl chlapci

Samosoudkyně plzeňského městského soudu Hana Skalická návrhu vyhověla, ale M. Š. se s řešením nehodlal smířit, a věcí se tak zabýval Krajský soud v Plzni. Ještě před jeho zasedáním chlapec matce oznámil, že mu táta při setkání v DOMUSu řekl, že mámě udělá pif pif a jeho odveze na Slovensko. I to řeší policie.

Senát KS Plzeň v čele se soudcem Zdeňkem Pulkrábkem ale usnesení soudu nižší instance 30. 11. 2022 zrušil a nově rozhodl, že styk otce s nezletilým bude zatím probíhat každý sudý týden v pátek od 8 do 15 hodin, čímž matku šokoval, neboť teď je podle ní únos reálný. „Odvolací soud rozhodoval na základě informací, které měl k dispozici soud prvního stupně v době vydání předběžného opatření (které v té době byly obsahem spisu). Matka přitom měla prokázat, že je zde potřeba zatímní úpravy, tj. že nezletilý je ohrožen. Odvolací soud dospěl k závěru, že to matka neprokázala,“ vysvětlil Deníku rozhodnutí soudce Pulkrábek s tím, že matka proti otci vznesla obvinění na základě audionahrávky, kterou ale soudům nepředložila, ač právě na ní vše stojí. „Soudy ji proto nemohly vyhodnotit, a předběžné opatření tak nemohlo mít dostatečný podklad,“ uvedl Pulkrábek.

S tím nesouhlasí obhájce matky dítěte. „Odvolací senát ve věci nic nového nezjistil, nevyslechl otce, matku, ani dítě neviděl, nezeptal se OSPODu ani DOMUSu. Doložili jsme obžalobu na otce, což je veřejná listina, kterou nemusíme dokazovat,“ kritizoval Tesař s tím, že pokud by soud o nahrávku skutečně stál, mohl matku coby účastníka řízení vyzvat k jejímu doložení.

Lékařka nechápe, že soud takto rozhodl, i když je ona kvůli hrozbě napadení a únosu syna pod policejní ochranou, což je věc výjimečná. To Deníku potvrdila krajská policejní mluvčí Dagmar Brožová. „Z taktického a bezpečnostního hlediska nelze sdělit přesný počet krátkodobých ochran, ale v kraji jde o jednotky případů ročně,“ uvedla Brožová.

Dokud nejste mrtvá, domácí násilí nikdo neřeší

„Když mi syna odveze, může se mi přes něj pomstít, nebo mě může vydírat, abych proti němu nesvědčila coby korunní svědek ve věci jeho firmy,“ posteskla si lékařka, která kritizuje i přístup k týraným ženám.

„Domácí násilí, dokud je žena živá, nebo není aspoň polomrtvá, není u nás vůbec bráno vážně. Platí to zejména o psychickém týrání. Nikdo si neumí představit, v čem žije žena, které je vyhrožováno, že ji někdo zabije a vezme jí dítě. Všichni by měli vidět, co prožívá můj syn, který byl opakovaně svědkem útoků. Když slyšel, že se má vidět s tátou, pozvracel se a dostal zimnici,“ tvrdí.

„Nikdo si neumí představit život pod policejní ochranou, je to obrovské omezení, pro mě i pro syna. Cítím se ale díky ní bezpečnější, vůbec nevím, jak bych bez ní žila. Úplně bezpečně se ale necítím, obávám se, že ten, kdo mi vyhrožuje, může čin i přes mou ochranu uskutečnit,“ uzavřela s tím, že doufá, že stát najde řešení, jak ji i její dítě coby české občany ochránit a zabránit chlapcovu únosu do ciziny.